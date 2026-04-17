17.04.2026 07:21 Entsetzen nach Arbeitsunfall mit drei Toten in Lederfabrik, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei

Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in einer Lederfabrik in Runkel ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Indessen äußerten Politiker Entsetzen und Anteilnahme.

Von Christiane Warnecke

Drei Menschen starben bei dem Arbeitsunfall in einer Lederfabrik im hessischen Runkel. Zwei weitere Arbeiter schweben in Lebensgefahr. © Sascha Ditscher/dpa Wie ein Sprecher der Polizei sagte, gehe es darum, die Todesursache der Opfer zu klären. Im Zentrum der Ermittlungen stünden die Chemikalien in einer Grube, die nun untersucht werden müssten. Bei dem Unglück in dem 9500-Einwohner-Städtchen im Kreis Limburg-Weilburg sind am Donnerstagnachmittag drei Arbeiter ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer wurden schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht, teilte das Landesinnenministerium mit. Die Verletzten schweben in Lebensgefahr. Hessen Nach tödlichen Schüssen in Raunheim sucht Polizei diesen Mann: Er könnte bewaffnet sein! Die Männer sollen nacheinander in die Grube gestiegen und dort verunglückt sein. Nach Angaben von Hessens Innenminister Roman Poseck (56, CDU) gehen die Behörden davon aus, dass es in der Grube der Gerberei zu einer Kohlenmonoxidbildung gekommen sei, die zum Tod der Arbeiter geführt habe.

Spezialisten untersuchen Chemikalien

In Schutzanzügen wird vor Ort ermittelt. 45 bis 50 Einsatzkräfte wurden am Abend vorsorglich dekontaminiert und von einem Arzt untersucht. © Sascha Ditscher/dpa Die Toten und Verletzten wurden am späten Nachmittag aus einer Auffangklärgrube der Gerberei geborgen. Sie waren von einem Mitarbeiter der Firma aufgefunden worden. Mit welchen Chemikalien sie genau in Berührung gekommen seien, müsse noch ermittelt werden, berichtete Kreisbrandmeister René Schultheis. Dazu würden nun nach Angaben der Polizei Spezialisten hinzugezogen. Da in dem betroffenen Betrieb mit verschiedenen Chemikalien gearbeitet werde, waren die Einsatzkräfte, die unmittelbar mit den verletzten Personen in Kontakt standen, am Abend dekontaminiert und vorsorglich einem Arzt vorgestellt worden. Davon waren etwa 45 bis 50 Einsatzkräfte betroffen. Hessen 13-Jähriger in Linienbus unsittlich berührt: Polizei fahndet nach Grapscher Die einzige gute Nachricht des Abends: Es sind keine Gefahrstoffe über das Firmengelände hinaus ausgetreten, es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, wie Schultheis versichert. Insgesamt waren rund 150 Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Gefahrenabwehr zeitweise im Einsatz.

Rund 150 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Gefahrenabwehr waren vor Ort © Sascha Ditscher/dpa

Politiker reagieren mit Entsetzen und Anteilnahme auf tödlichen Arbeitsunfall