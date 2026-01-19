Familie bei Feuer in Haus verletzt: Mann springt aus Fenster im ersten Stock
Mörfelden-Walldorf - Beim Feuer in einem Mehrfamilienhaus im südhessischen Mörfelden-Walldorf wurde eine dreiköpfige Familie - darunter ein Kleinkind - verletzt.
Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatten Bewohner des Hauses den Brand in einer Wohnung im ersten Stock um kurz vor 1 Uhr am frühen Montag gemeldet.
Bei der Ankunft der Einsatzkräfte war die 34 Jahre alte Frau mit dem Kind bereits auf den Balkon geflüchtet. Dort wurden die beiden von der Feuerwehr gerettet.
Der 41-jährige Mann hatte sich durch einen Sprung aus dem Fenster vor den Flammen in Sicherheit bringen können, verletzte sich dabei aber an den Beinen. Alle drei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.
Die beiden Katzen der Familie konnten ebenfalls von der Feuerwehr gerettet werden. Für sie endete der Einsatz in einer Tierklinik.
Auch weitere Bewohner des Hauses mussten von den Einsatzkräften evakuiert werden. Sie kamen vorübergehend bei Ortsvereinen des Roten Kreuzes unter, konnten aber nach den Löscharbeiten und der anschließenden Lüftung wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
Noch unklar sind Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens. Hier hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS