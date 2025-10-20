Gelb-Rot, spätes Tor, Foul: Kreisliga-Kick gerät plötzlich völlig außer Kontrolle

Hanau - Erneut hat es nach einer Prügelei bei einem Kreisliga-Kick im Main-Kinzig-Kreis einen Spielabbruch gegeben.

Nach einem Foul eskalierte die Partie in der Nachspielzeit dann komplett. (Symbolfoto) © 123RF/lightfieldstudios

Betroffen war am vergangenen Samstag die Partie zwischen dem TSV Niederissigheim und Hilalspor Hanau in der Kreisliga A Hanau.

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Montagmorgen das Geschehen. So hatten sich die Ereignisse der Begegnung des Tabellenzehnten gegen den Neunten auf dem Sportplatz in Niederissigheim kurz vor Schluss überschlagen.

Beim Stand von 2:2 stellte der Schiedsrichter in der 88. Minute einen Spieler der Gastgeber mit Gelb-Rot vom Platz. Nur drei Minuten später gelang Hilalspor der Führungstreffer. Kurz darauf eskalierte die Situation in der Nachspielzeit.

So soll laut Polizei ein 20 Jahre alter Spieler des TSV einen Kicker der Gäste gefoult haben, worauf dieser auf seinen Kontrahenten einschlug.

Dann sei in der immer unüberschaubarer werdenden Situation ein 19-jähriger Spieler der Heimmannschaft seinem Teamkollegen zu Hilfe geeilt und soll ebenfalls von einem Gäste-Fußballer geschlagen worden sein.