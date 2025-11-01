Gründungstreffen für AfD-Jugend: Polizei bereitet sich bereits auf Großeinsatz vor

Vier Wochen vor dem in Gießen anstehenden Gründungstreffen der neuen AfD-Jugendorganisation konkretisiert ein Bündnis seine geplanten Pläne für die Proteste.

Von Christine Schultze

Bei der Polizei bereitet man sich auf einen Großeinsatz vor. (Symbolbild) © 5vision/dpa Neben Demonstrationen und Kundgebungen an zwei Orten in der Stadt seien Blockaden der entsprechenden Zufahrtswege geplant, sagte eine Sprecherin des Bündnisses "Widersetzen". Die neue Jugendorganisation namens "Generation Deutschland" will sich am 29. und 30. November dieses Jahrs in der mittelhessischen Stadt gründen. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor, an dem sich Polizisten aus anderen Bundesländern sowie Bundespolizisten auch beteiligen werden. Hessen Versuchtes Tötungsdelikt: Jugendlicher soll Vater mit Messer schwer verletzt haben Bisher sind an dem Wochenende laut Polizei fünf Versammlungen mit zusammen mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geplant, eine tatsächliche Teilnehmerzahl ist noch unklar. Schätzungen zufolge könnten es auch bis zu 40.000 Protestierende werden.

Jean-Pascal Hohm: "Werden als neue Jugendorganisation disziplinierter auftreten"

Der Brandenburger Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm (28) hat sich zu der neuen AfD-Jugendorganisation geäußert. © Lilli Förter/dpa Der designierte Vorsitzende von "Generation Deutschland" ist der Brandenburger Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm (28). Er hatte kürzlich deutlich gemacht, dass er alle internen Strömungen integrieren wolle und Rechtsextremismusvorwürfe zurückgewiesen. "Die Junge Alternative hat sicher nicht alles richtig gemacht, aber sie war nicht rechtsextrem. Wir werden als neue Jugendorganisation disziplinierter auftreten, jedoch mit aller Entschlossenheit für unsere Überzeugungen einstehen", sagte Hohm. Hessen Mit Unfall-Wrack über die A5: Polizei zieht Lkw aus dem Verkehr Von der Polizei hieß es zuletzt, dass aktuell keine konkreten Aufrufe zur Gewalt im Zusammenhang mit den geplanten Protesten bekannt seien. Sollte es zu Blockaden kommen, müssten diese im Einzelfall betrachtet werden, sagte ein Sprecher. "Wir haben die Versammlungsfreiheit aller zu gewährleisten. Das ist ein hohes Gut und Grundrecht und gehört zur Demokratie dazu."

Bundesamt für Verfassungsschutz hatte AfD-Parteijugend als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft