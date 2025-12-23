Laute Musik mitten in der Nacht: Ruhestörer öffnet Polizei mit Pistole in der Hand die Tür

Lampertheim - Ein 33 Jahre alter Mann aus dem südhessischen Lampertheim hat bei einem nächtlichen Polizeieinsatz am frühen Dienstagmorgen die Beamten mit einer Schusswaffe an seiner Haustür empfangen.

Die Polizisten reagierten schnell und drohten dem Mann (33) ihrerseits mit dem Einsatz einer Schusswaffe. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen. Demnach hatte der 33-Jährige in seiner Wohnung in der Wormser Straße mitten in der Nacht so laut Musik gehört, dass gleich mehrere Nachbarn gegen 3.30 Uhr die Polizei anriefen und sich wegen der Ruhestörung beschwerten.

Als die Polizisten vor der Tür des Mannes standen und mit diesem sprechen wollten, hörten sie aus der Wohnung plötzlich ein Schussgeräusch.

Kurz darauf habe der 33-Jährige dann die Tür mit der Schreckschuss-Pistole in der Hand geöffnet. Die Beamten hätten sofort darauf reagiert und ihrerseits mit dem Einsatz der Schusswaffe gedroht, woraufhin der Mann die seine augenblicklich habe fallen lassen.

Anschließend nahmen ihn die Polizisten fest, verletzt wurde niemand. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten eine weitere PTB-Waffe, eine Armbrust, einen Teleskop-Schlagstock sowie eine Machete. Zudem sei der 33-Jährige alkoholisiert gewesen, ein erster Test ergab etwa ein Promille.