"Lego-Oma" stellt Rolli-Rampen in Hongkong vor: Weltrekord geplant

Am kommenden Wochenende stellt "Lego-Oma" Rita Ebel ihre Rolli-Rampen bei einem Kongress in Hongkong vor. © Arne Dedert/dpa

Vom 11. bis 12. Juli wird Rita Ebel ihre Idee in Hongkong bei einem internationalen Kongress zum Thema Inklusion präsentieren - und bei dieser Gelegenheit auch einen Rekordversuch begleiten.

"Ich freue mich, dass ich so eine tolle Aktion starten kann und dass ich auf der Reise von meiner Enkelin begleitet werde", sagt die 67-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Etwas aufgeregt sei sie allerdings auch, weil sie einen Vortrag samt Diashow halten werde, räumt sie ein.

In vielen deutschen Städten und auch in Frankreich, Italien, Österreich und Spanien sorgen die bunten Auffahrten inzwischen dafür, dass hohe Stufen vor Läden, öffentlichen Gebäuden oder in privaten Häusern kein unüberwindbares Hindernis für Menschen in Rollstühlen - aber auch mit Rollatoren und Kinderwagen - mehr darstellen. Nun erreicht das Konzept China.

Ausrichter des Kongresses in der Hongkong Baptist University ist die Nichtregierungsorganisation "Wheel for Oneness" (WFO). "Die WFO-Leute hatten Anfang des Jahres bei mir wegen einer Bauanleitung angefragt", berichtet Ebel.

Kurz darauf hätten sie dann die Idee für den Rekordversuch vorgetragen. Und die "Lego-Oma" aus Hanau sollte als Ehrengast dabei sein.