Parkplatz-Streit beim Ausparken eskaliert: Autofahrer zieht Waffe

Kassel - Bei einem Streit am Montagabend auf einem Parkplatz in Kassel hat ein 44 Jahre alter Autofahrer eine Waffe gezogen. Kurz darauf wurde der Mann festgenommen.

Der Streit auf dem Parkplatz eskalierte, dann griff der 44-Jährige zur Waffe. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/mippzon, 123rf/thebigland

Ein Sprecher der Polizei berichtete am Dienstag, was passiert war. Gegen 17.15 Uhr hatte sich demnach an der Ausfahrt eines Parkplatzes an der Wilhelmshöher Allee ein Stau gebildet.

In diesem Stau stand ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Auto und wartete darauf, dass die Wagen vor ihm weiterfahren und er im Anschluss auch den Parkplatz verlassen kann.

Dabei stand das Auto des 20-Jährigen so, dass der 44-Jährige zunächst nicht aus seiner Parklücke fahren konnte.

Darüber beschwerte sich der ältere der beiden Männer und es entwickelte sich ein Streit, der sich immer weiter hochschaukelte.

Die Kontrahenten hatten beide ihre Autos verlassen, als der 44-Jährige schließlich die Pistole aus seinem Wagen geholt und in die Richtung des 20-Jährigen gezielt haben soll.