Polizei schießt Mann nieder: Neue Details zu Einsatz sind erschreckend

Maintal - In Maintal ist am Montagabend ein 38 Jahre alter Mann durch Schüsse von Polizisten schwer verletzt worden.

Zu dem Polizeieinsatz kam es im Maintaler Ortsteil Wachenbuchen. © 5VISION.NEWS

Wie die Staatsanwaltschaft und das Hessische Landeskriminalamt noch in der Nacht zu Dienstag mitteilten, hatten bereits Einsatzkräfte nach einer Bedrohungssituation nach dem Mann gefahndet.

Gegen 20.25 Uhr hätten diese den 38-Jährigen, der sich demnach mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, schlussendlich in der Bachstraße im Ortsteil Wachenbuchen angetroffen.

Er soll nach dem Ermittlungsstand zu diesem Zeitpunkt mit einem Messer und "stockähnlichen Gegenstand" bewaffnet gewesen sein, hieß es.

Zunächst hätten die Beamten einen Diensthund, auf den der Bewaffnete mehrfach einstach, und einen Taser eingesetzt, ehe es zum Gebrauch der Schusswaffe gekommen sei. Getroffen wurde er demnach im "Bereich der Schulter".

Zudem soll sich der Mann mit dem Messer selbst im Bereich des Halses verletzt haben, sein Zustand lebensbedrohlich sein.

Nachdem die Polizisten unmittelbar Erste Hilfe geleistet hätten, sei der Verletzte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert worden, in welchem er weiterhin auf der Intensivstation behandelt wird. Die genauen Hintergründe und der Ablauf des Einsatzes seien nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es weiter.