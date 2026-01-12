Schnee und Eisglätte mit Folgen: Ausfälle in Hessen auch beim Nahverkehr

Auch der öffentliche Nahverkehr in Hessen ist von den teils extrem schwierigen Witterungsbedingungen betroffen. © Andreas Arnold/dpa

Laut dem Rhein-Main-Verkehrsverbund kommt es aktuell im RMV-Gebiet witterungsbedingt teilweise zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr.

Es sei mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen, hieß es. Einige Linien werden den Angaben zufolge komplett aufgrund der Wettersituation eingestellt.

Betroffen waren davon am Vormittag demnach der Main-Taunus-Kreis sowie die Landkreise Marburg-Biedenkopf und Limburg-Weilburg. Darüber hinaus gab es wetterbedingte Probleme im Lahn-Dill-Kreis, Hochtaunuskreis sowie im Rheingau-Taunus-Kreis.

Der RMV bittet dementsprechend alle Fahrgäste, sich kurz vor Antritt ihrer Fahrt über die RMV-Fahrplanauskunft über die aktuelle Lage und witterungsbedingte Ausfälle zu informieren.