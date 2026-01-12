Schnee und Eisglätte mit Folgen: Ausfälle in Hessen auch beim Nahverkehr
Von Nicole Schippers
Frankfurt/Main/Kassel - Schnee und Eisglätte sorgen in Hessen am Montag für Beeinträchtigungen: In rund 450 Schulen fällt der Unterricht aus, am Frankfurter Flughafen gibt es Probleme und auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen.
Laut dem Rhein-Main-Verkehrsverbund kommt es aktuell im RMV-Gebiet witterungsbedingt teilweise zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr.
Es sei mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen, hieß es. Einige Linien werden den Angaben zufolge komplett aufgrund der Wettersituation eingestellt.
Betroffen waren davon am Vormittag demnach der Main-Taunus-Kreis sowie die Landkreise Marburg-Biedenkopf und Limburg-Weilburg. Darüber hinaus gab es wetterbedingte Probleme im Lahn-Dill-Kreis, Hochtaunuskreis sowie im Rheingau-Taunus-Kreis.
Der RMV bittet dementsprechend alle Fahrgäste, sich kurz vor Antritt ihrer Fahrt über die RMV-Fahrplanauskunft über die aktuelle Lage und witterungsbedingte Ausfälle zu informieren.
Auch in Nordhessen sorgt die Wetterlage für Probleme. Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) sowie die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) teilten auf ihren Internetseiten mit, es könne zu Verspätungen und Ausfällen kommen.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa