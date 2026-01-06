Tierschützer für böllerfreies Silvester: So viele Hunde sind zum Jahreswechsel entlaufen
Von Christine Schultze
Hessen - Viele Haustiere reagieren mit Stress und Angst auf Knallgeräusche und Lichteffekte durch Silvesterfeuerwerk - dadurch sind auch zu diesem Jahreswechsel in Hessen deutlich mehr Hunde entlaufen als an normalen Tagen während des vergangenen Jahres.
Alleine die Tierschutzorganisation Tasso e. V. zählte an den beiden Jahreswechseltagen Silvester und 1. Januar in Hessen jeweils 36 entlaufene Hunde und Katzen im Bundesland, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte.
Die Organisation betreibt nach eigenen Angaben Europas größtes kostenloses Haustierregister und plädiert seit Jahren für ein böllerfreies Silvester.
Vor allem bei den Hunden sei der größte Teil glücklicherweise bereits wieder zurück bei ihren Besitzern, bei Katzen dauere dies in der Regel etwas länger, aber auch hier seien die meisten entlaufenen Tiere wieder zurückgekehrt.
"Insgesamt hat das Thema entlaufene Tiere durch Silvesterfeuerwerk schon eine starke Aufmerksamkeit erhalten in den vergangenen Jahren", so die Sprecherin.
Viele verantwortungsvolle Tierhalter und Tierhalterinnen seien gut vorbereitet und gäben gut auf ihre Vierbeiner Acht. Es gebe aber auch Menschen, die das Thema weniger ernst nähmen und dann überrascht seien, wenn die Tiere davonlaufen - eine generelle Gedankenlosigkeit sieht Tasso aber nicht.
Tierschutzorganisation geht von hoher Dunkelziffer aus
Tasso registriert Tiere mit Mikrochip oder Tätowierung. Wer entlaufene Hunde und Katzen findet, kann sich über einen Notruf bei der Organisation melden, die die Vierbeiner und ihre Besitzerinnen und Besitzer wieder zusammenbringt.
Insgesamt seien im vergangenen Jahr in Hessen 2043 Hunde und 2676 Katzen entlaufen, so die Sprecherin. Das zeige: Gemessen am täglichen Schnitt von 5,6 entlaufenen Hunden liege der Durchschnitt an den beiden Jahreswechsel-Tagen mit jeweils 18 gut dreimal so hoch.
Bei Katzen hingegen sei der übliche Tagesschnitt von 21 zum Jahreswechsel mit 18 sogar etwas unterschritten worden - vermutlich, weil die Menschen etwa Freigänger-Katzen an diesen beiden Tagen eher zu Hause behalten oder weil solche Katzen sich draußen verstecken und gar nicht erst als vermisst gemeldet werden.
Insgesamt dürfte es zudem eine größere Dunkelziffer von entlaufenen Haustieren geben, weil längst nicht alle Tiere bei Tasso registriert seien.
Titelfoto: Bild-Montage: Sina Schuldt/dpa, 123rf/lusja