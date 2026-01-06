Tierschützer für böllerfreies Silvester: So viele Hunde sind zum Jahreswechsel entlaufen

Hessen - Viele Haustiere reagieren mit Stress und Angst auf Knallgeräusche und Lichteffekte durch Silvesterfeuerwerk - dadurch sind auch zu diesem Jahreswechsel in Hessen deutlich mehr Hunde entlaufen als an normalen Tagen während des vergangenen Jahres.

An Silvester und Neujahr wurden dreimal so viele entlaufene Hunde gemeldet wie an normalen Tagen. (Symbolbild) © 123rf/lusja

Alleine die Tierschutzorganisation Tasso e. V. zählte an den beiden Jahreswechseltagen Silvester und 1. Januar in Hessen jeweils 36 entlaufene Hunde und Katzen im Bundesland, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte.

Die Organisation betreibt nach eigenen Angaben Europas größtes kostenloses Haustierregister und plädiert seit Jahren für ein böllerfreies Silvester.

Vor allem bei den Hunden sei der größte Teil glücklicherweise bereits wieder zurück bei ihren Besitzern, bei Katzen dauere dies in der Regel etwas länger, aber auch hier seien die meisten entlaufenen Tiere wieder zurückgekehrt.

"Insgesamt hat das Thema entlaufene Tiere durch Silvesterfeuerwerk schon eine starke Aufmerksamkeit erhalten in den vergangenen Jahren", so die Sprecherin.

Viele verantwortungsvolle Tierhalter und Tierhalterinnen seien gut vorbereitet und gäben gut auf ihre Vierbeiner Acht. Es gebe aber auch Menschen, die das Thema weniger ernst nähmen und dann überrascht seien, wenn die Tiere davonlaufen - eine generelle Gedankenlosigkeit sieht Tasso aber nicht.