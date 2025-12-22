Audi kracht in Bushaltestelle: Drei Menschen teils schwer verletzt
Gießen - Schock in Gießen: Am Montagnachtmittag ist dort ein Audifahrer (32) gegen 16.30 Uhr in eine Bushaltestelle gekracht. Vier Menschen wurden verletzt, teilweise schwer.
Der Fahrer des Audi war zuvor offenbar über die Westanlage in Richtung Südanlage gefahren.
An der Ampel der Einmündung der Frankfurter Straße sei er mit zwei in dieselbe Richtung fahrenden Autos zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.
Er habe seine Fahrt auf der Südanlage in Richtung Goethestraße fortgesetzt und sei dann an der Bushaltestelle mit den Personen kollidiert, so die Polizei weiter.
"Der 32-jährige Fahrer aus Aserbaidschan, der in Gießen lebt, setzte seine Fahrt über die Goethestraße in die Johannesstraße fort, stoppte dort und wurde letztlich von der Polizei festgenommen", teilte die Behörde mit.
Polizei bittet um Hilfe
Die genauen Umstände des Sachverhaltes seien derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Hinweise wie Fotos oder Videos können laut Polizei unter https://he.hinweisportal.de/lage_ppmh_gieszen hochgeladen werden.
Zudem haben die Beamten ein Hinweistelefon geschaltet: 064170066555.
Der Bereich der Südanlage wurde am Nachmittag für die Durchführung polizeilicher Ermittlungsarbeit gesperrt. Zunächst war von drei Verletzten die Rede gewesen.
Erstmeldung von 19.30 Uhr, zuletzt aktualisiert um 20.55 Uhr
Titelfoto: Carolin Eckenfels/dpa