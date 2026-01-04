Auto kracht gegen Baum und fängt Feuer: Beide Insassen sterben in den Flammen

Stockstadt am Rhein - Am frühen Sonntagnachmittag sind bei Stockstadt am Rhein im südhessischen Landkreis Groß-Gerau ein 88 Jahre alter Mann und eine 85-jährige Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Die beiden Insassen des ausgebrannten Autos konnten nur noch tot geborgen werden. © 5VISION.NEWS

Passiert ist das Unglück laut Polizei gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 153 zwischen Stockstadt und Riedstadt-Crumstadt.

Dort kam der 88-Jährige mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Straße stehenden Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls ging das Auto mit den beiden Senioren in Flammen auf.

Die Insassen waren laut dem Polizeisprecher nicht mehr in der Lage, sich aus dem Wagen zu befreien. Sie konnten von der Feuerwehr nur noch tot aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden.