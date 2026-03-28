Auto ohne Zulassung kracht gegen Baum: Insassen erleiden schwere Gesichts-Verletzungen

Rodgau - Das Auto glich laut Polizei "einem Bastelprojekt für Heimwerker". Fahren konnte das Konstrukt aber, denn es krachte ungebremst gegen einen Baum! Der 17-jährige Fahrer und ein 18 Jahre alter Beifahrer wurden jeweils schwer verletzt.

Unfall in Rodgau-Jügesheim: Der Rettungsdienst brachte zwei junge Männer mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen bei Rodgau, wie die Polizei in Südosthessen mitteilte.

Demnach fuhr das mit mehreren Personen besetzte nicht zugelassene Auto über einen Feldweg im Ortsteil Jügesheim. Dabei verlor der 17-jährige Fahrer in einem Kurvenbereich "die Kontrolle über sein Gefährt", wie ein Sprecher erklärte.

Das zusammengebastelte Auto krachte gegen einen Baum. Der Fahrer und ein 18-jähriger Beifahrer erlitten beide schwere Gesichtsverletzungen.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die beiden Schwerverletzten, die beide in eine nahe gelegene Klinik gebracht wurden.