Auto und Motorrad krachen zusammen: Biker verletzt in Klinik

Bensheim - Ein 20-jähriger Biker wurde verletzt, die B47 wurde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt: Die Ermittlungen der Polizei zu dem verhängnisvollen Unfall in Bensheim dauern an.

Unfall mit einem Verletzten auf der B47 in Bensheim in der Nacht zu Donnerstag: Ein 20-Jähriger wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Montage: Andreas Arnold/dpa, Swen Pförtner/dpa

Der tragische Crash ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag an der Kreuzung der B47/Wormser Straße mit der Amperestraße, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.

Demnach war ein 20 Jahre alter Mann gegen 0.45 Uhr mit einem Motorrad auf der Bundesstraße in Richtung Lorsch unterwegs. Zeitgleich stand ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf der Amperestraße an der Ampel, um von dort aus geradeaus auf den Zubringer zur A5 zu fahren.

Aus noch unbekannter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Motorradfahrer verletzt.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den 20-Jährigen, der im Anschluss in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.

Der 21-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Bei dem Crash entstand Sachschaden, den die Polizei insgesamt auf etwa 25.000 Euro schätzt.