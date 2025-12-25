Autofahrerin (88) verwechselt Gas und Bremse in Waschanlage: Junger Mann verletzt in Klinik

Oberursel - Ein 18-Jähriger wurde von einem Auto erfasst und gegen einen Fußmatten-Reiniger gedrückt: Der junge Mann wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Der tragische Crash ereignete sich bereits am Mittwochmorgen in der Auto-Waschanlage "Frank's Carwash Express" in der Willy-Brandt-Straße in Oberursel bei Frankfurt, wie die Polizei in Westhessen am Donnerstag mitteilte.

Eine 88 Jahre alte Frau aus Bad Homburg rangierte mit ihrem Wagen "in der Halle der Waschanlage und beabsichtigte vor einem dort befindlichen Fußmatten-Reiniger zum Stehen zu kommen", wie ein Sprecher erklärte.

Bei diesem Manöver verwechselte die Seniorin "das Gas- mit dem Bremspedal", hieß es weiter. Das Auto der Frau beschleunigte und erfasst einen 18 Jahre alten Mann aus Oberursel, der sich gerade an dem Fußmatten-Reiniger befand.

Der junge Mann wurde zwischen dem Wagen und dem Reinigungsgerät eingeklemmt und dabei verletzt.