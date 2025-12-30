Betondecke stürzt auf Arbeiter: Lebensgefährliche Verletzungen

Gelnhausen - Beim Abtragen einer Wand kam es zu einem verhängnisvollen Arbeitsunfall : Ein 31-jähriger Mann wurde dabei lebensbedrohlich verletzt!

Schwerer Arbeitsunfall in Gelnhausen-Hailer: Ein 31-jähriger Mann erlitt am Dienstag lebensgefährliche Verletzungen. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Das Unglück ereignete sich am Dienstag im südosthessischen Gelnhausen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der 31-Jährige gegen 12 Uhr in der Straße "In den Kappeswiesen" im Stadtteil Hailer mit Renovierungsarbeiten in einer Lagerhalle beschäftigt. Der Mann war gerade dabei, eine Betonwand abzutragen, als "eine darüberliegende Betondecke herunterbrach und auf ihn stürzte", wie ein Sprecher erklärte.

Bei dem Unfall erlitt der Arbeiter lebensgefährliche Verletzungen. Nachdem er aus den Trümmern geborgen wurde, brachte der Rettungsdienst den Mann auf dem schnellsten Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus.

"Ein hinzugezogener Gutachter soll nun den Hergang und die Ursache des Unglücks rekonstruieren", hieß es weiter.