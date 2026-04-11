Betrunkener fährt mit Auto in Main und löst Großeinsatz aus

Hochheim am Main - Alkoholkonsum mit Folgen! Ein betrunkener Autofahrer navigierte seinen Wagen in den Main. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften aus, um das Auto zu bergen.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten am Freitagabend nach Hochheim am Main aus: Ein Autofahrer war mit seinem Wagen in den Main gefahren. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler

Der Vorfall ereignete sich am späten Freitagabend in Hochheim am Main im Main-Taunus-Kreis, wie die Polizei in Westhessen am Samstag mitteilte.

Demnach war ein 59 Jahre alter Mann gegen 21 Uhr mit einem Wagen auf dem Mainweg unterwegs. Dabei übersah er offenbar eine Schranke zum dortigen Bootsanleger: Erst im Wasser des Mains blieb das Auto stehen!

"Starke Kräfte der Feuerwehr und Rettungsdienstes sowie ein Boot der Wasserschutzpolizei wurden neben einer Streife der Polizei zum Einsatzort entsandt", ergänzte ein Sprecher.

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, hatten Zeugen und Ersthelfer das Auto schon so weit gesichert, "dass es nicht weiter in den Main rutschen konnte", wie es weiter hieß.