Betrunkener fährt mit Auto in Main und löst Großeinsatz aus
Hochheim am Main - Alkoholkonsum mit Folgen! Ein betrunkener Autofahrer navigierte seinen Wagen in den Main. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften aus, um das Auto zu bergen.
Der Vorfall ereignete sich am späten Freitagabend in Hochheim am Main im Main-Taunus-Kreis, wie die Polizei in Westhessen am Samstag mitteilte.
Demnach war ein 59 Jahre alter Mann gegen 21 Uhr mit einem Wagen auf dem Mainweg unterwegs. Dabei übersah er offenbar eine Schranke zum dortigen Bootsanleger: Erst im Wasser des Mains blieb das Auto stehen!
"Starke Kräfte der Feuerwehr und Rettungsdienstes sowie ein Boot der Wasserschutzpolizei wurden neben einer Streife der Polizei zum Einsatzort entsandt", ergänzte ein Sprecher.
Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, hatten Zeugen und Ersthelfer das Auto schon so weit gesichert, "dass es nicht weiter in den Main rutschen konnte", wie es weiter hieß.
Unfall in Hochheim am Main: Fahrer hatte 1,4 Promille intus
Der 59-Jährige wurde aus dem Wagen befreit, wobei er eine Verletzung an der Hand erlitt. Im Anschluss musste sich der Mann einem Atem-Alkoholtest unterziehen - dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille.
Das Auto wurde abgeschleppt. Der Fahrer wurde unterdessen auf eine Polizeiwache gebracht. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins wurde er wieder entlassen.
An der Schranke in Hochheim am Main entstand nach Einschätzung der Beamten "Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich".
Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.
Titelfoto: dpa/Boris Rössler