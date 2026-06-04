Betrunkener Seat-Fahrer verursacht Unfall mit vier Verletzten

Wiesbaden - Drei Männer und eine Frau wurden bei dem Frontalzusammenstoß in Wiesbaden verletzt! "Der Unfallverursacher war zur Unfallzeit erheblich alkoholisiert", sagte ein Polizeisprecher.

Schwerer Unfall in Wiesbaden/Mainz-Kostheim: Ein schwarzer Seat und ein weißer Renault stießen frontal zusammen. © 5VISION.NEWS

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am späten Mittwochabend auf der Kreuzung "Uthmannstraße"/"Im Sampel" im Stadtteil Mainz-Kostheim, wie die Polizei in Westhessen am Donnerstag mitteilte.

Demnach war ein 32-jähriger Mann zusammen mit einem 46 Jahre alten Beifahrer in einem schwarzen Seat auf der Straße Im Sampel unterwegs und beabsichtigte nach rechts in die Uthmannstraße einzubiegen, wie ein Sprecher erklärte.

Zeitgleich fuhr ein 60 Jahre alter Mann zusammen mit einer 47-jährigen Beifahrerin in einem weißen Renault auf der Uthmannstraße und wollte nach rechts in die Straße Im Sampel abbiegen, hieß es weiter.

Im Kreuzungsbereich geriet der Seat-Fahrer in den Gegenverkehr, es kam zu einem Frontalcrash. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden dabei jeweils leicht verletzt.