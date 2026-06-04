Betrunkener Seat-Fahrer verursacht Unfall mit vier Verletzten
Wiesbaden - Drei Männer und eine Frau wurden bei dem Frontalzusammenstoß in Wiesbaden verletzt! "Der Unfallverursacher war zur Unfallzeit erheblich alkoholisiert", sagte ein Polizeisprecher.
Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am späten Mittwochabend auf der Kreuzung "Uthmannstraße"/"Im Sampel" im Stadtteil Mainz-Kostheim, wie die Polizei in Westhessen am Donnerstag mitteilte.
Demnach war ein 32-jähriger Mann zusammen mit einem 46 Jahre alten Beifahrer in einem schwarzen Seat auf der Straße Im Sampel unterwegs und beabsichtigte nach rechts in die Uthmannstraße einzubiegen, wie ein Sprecher erklärte.
Zeitgleich fuhr ein 60 Jahre alter Mann zusammen mit einer 47-jährigen Beifahrerin in einem weißen Renault auf der Uthmannstraße und wollte nach rechts in die Straße Im Sampel abbiegen, hieß es weiter.
Im Kreuzungsbereich geriet der Seat-Fahrer in den Gegenverkehr, es kam zu einem Frontalcrash. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden dabei jeweils leicht verletzt.
Frontalzusammenstoß in Wiesbaden/Mainz-Kostheim: Polizei sucht Zeugen
Die Kreuzung wurde vorübergehend gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 20.000 Euro.
"Ein Atemalkohol-Test bei dem 32-jährigen Unfallverursacher ergab einen Wert von über zwei Promille", fügte der Sprecher noch hinzu. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.
Die Ermittlungen zu dem Unfall in Wiesbaden/Mainz-Kostheim dauern an.
Zeugen des Zusammenstoßes sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06113452240 bei der Polizei melden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS