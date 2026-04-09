Crash mit drei Schwerverletzten im Vogelsberg: Opel geht in Flammen auf

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Bei einem Unfall an einer Kreuzung im Vogelsbergkreis erlitten am Mittwochnachmittag drei Personen schwere Verletzungen. Ein Kind (5) wurde leicht verletzt.

Von Marc Thomé

Vogelsbergkreis - Drei Menschen erlitten bei einem Unfall am Mittwochnachmittag im Vogelsbergkreis schwere Verletzungen. Zudem wurde ein fünfjähriges Kind leicht verletzt.

Der Opel hatte nach dem Unfall Feuer gefangen und war im Anschluss ausgebrannt.
Der Opel hatte nach dem Unfall Feuer gefangen und war im Anschluss ausgebrannt.  © Fuldamedia

Ein Sprecher der Polizei schilderte noch am Mittwochabend den Hergang des Unfalls. Demnach war es gegen 15.15 Uhr im Kreuzungsbereich der B49 mit der K125 zwischen den Ortschaften Schellenhausen und Romrod aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Opel einer 31-jährigen Fahrerin und dem mit drei Personen besetzten Hyundai einer 55 Jahre alten Frau gekommen.

Der Opel geriet in Brand. Die 31-Jährige konnte sich schwer verletzt aus dem Auto befreien, ehe dieses vollständig ausbrannte.

Durch die Wucht des Aufpralls war der Hyundai von der Straße abgekommen und die 55-Jährige wurde schwer verletzt in dem Wagen eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden.

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Auch ihre 71-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Das fünfjährige Kind wurde nur leicht verletzt.

Die Fahrerin des Hyundais hatte von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden müssen.
Die Fahrerin des Hyundais hatte von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden müssen.  © Fuldamedia

Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Für die Unfallaufnahme war die Kreuzung teilweise gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Fuldamedia

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