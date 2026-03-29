Frontal-Crash auf Bundesstraße: Drei Menschen teils schwer verletzt

Sontra - Drei Personen wurden bei einem tragischen Unfall auf der B27 bei Sontra teils schwer verletzt: Ein 81-jähriger Autofahrer geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, es kam zu einem Frontal-Zusammenstoß!

Unfall auf der B27 bei Sontra in Nordhessen: Der Rettungsdienst brachte einen Mann und zwei Frauen in unterschiedliche Kliniken. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Andreas Arnold/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Sonntagnachmittag zwischen Sontra und Sontra-Berneburg, wie die Polizei in Nordhessen mitteilte.

Demnach war der 81-Jährige zusammen mit einer 77 Jahre alten Beifahrerin in einem Auto auf der Bundesstraße von der Gemeinde Cornberg kommend in Richtung der Kleinstadt Sontra unterwegs.

"Dabei geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn", ergänzte ein Sprecher. Der Wagen des 81-Jährige krachte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto.

Die 54-jährige Fahrerin des gerammten Wagens wurde verletzt und in dem Wrack ihres Autos eingeklemmt. Sie musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden.

Alle drei Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst versorgt und mit zum Teil schweren Verletzungen in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.