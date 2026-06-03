Frontal-Zusammenstoß bei Riedstadt: Drei Verletzte und Vollsperrung der B26

Riedstadt - Ein Ford geriet auf die Gegenfahrbahn, es kam zu einem Frontal-Crash: Zwei Männer und eine Frau wurden bei dem Unfall verletzt, die B26 bei Riedstadt wurde voll gesperrt!

Auf der B26 bei Riedstadt kam es am Mittwoch zu einem Unfall mit drei Verletzten. Die Polizei sucht Zeugen des Crashs. (Symbolbild) © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der verhängnisvolle Zusammenstoß ereignete sich am Mittwochnachmittag, wie die Polizei in Südhessen mitteilte.

Demnach war ein 77 Jahre alter Mann aus Walldorf gegen 14.15 Uhr mit einem Ford zwischen Riedstadt-Wolfskehlen und Griesheim unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr.

Das Auto des 77-Jährigen krachte frontal mit dem entgegenkommenden Ford Fiesta einer 41-jährigen Fahrerin zusammen. Im Anschluss donnerte der Wagen des Walldorfers noch gegen einen nachfolgenden Audi eines 60-jährigen Manns.

Alle drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Crash verletzt. Die 41-Jährige wurde nur leicht verwundet und von Sanitätern vor Ort versorgt. Der 77-jährige Unfallverursacher und der 60-jährigen Audi-Fahrer mussten hingegen in nahe liegende Krankenhäuser gebracht werden.