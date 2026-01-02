Hyundai kracht in Willkommens-Schild: Beifahrerin hat Schlimmeres verhindert

Seligenstadt - In Seligenstadt (Landkreis Offenbach) ist ein mit zwei Personen besetzter Hyundai frontal in ein Willkommens-Schild gekracht. Vermutlich hat die 72-jährige Beifahrerin durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindert.

Nachdem die Beifahrerin ins Lenkrad gegriffen hatte, kam der Hyundai von der Straße ab und krachte frontal in das Willkommens-Schild. © 5VISON.NEWS

Denn der 68 Jahre alte Fahrer hatte wegen eines medizinischen Notfalls hinter dem Steuer das Bewusstsein verloren.

Passiert ist der Unfall laut einem Sprecher der Polizei gegen 14.50 Uhr auf der Zellhäuser Straße in Fahrtrichtung Zellhausen kurz vor dem Seligenstädter Ortsausgang.

Um auszuweichen und einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto zu verhindern, griff die 72-Jährige geistesgegenwärtig ins Steuer.

Dadurch kam der Hyundai nach links von der Straße ab, kollidierte zunächst mit einem Zaun und einem Hinweisschild und prallte schließlich in das große Willkommens-Schild.