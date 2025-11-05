Im Feld gelandet: Betrunkener Škoda-Fahrer überschlägt sich mehrfach
Bad Soden-Salmünster - Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Škoda am Dienstagabend bei Bad Soden-Salmünster von der Straße abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen. Während am Auto Totalschaden entstand, kam der Mann mit leichten Verletzungen davon.
Ein Polizeisprecher sagte am Mittwochmorgen, dass der aus Slowenien stammende Fahrer gegen 19.30 Uhr vom Stadtteil Mernes in Richtung Burgjoß unterwegs war, als er in einer Kurve aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Škoda verlor.
In der Folge geriet der Wagen von der Straße und in die Böschung, wo sich das Auto mehrfach überschlug und schließlich im angrenzenden Feld zum Stehen kam.
Als die Polizei am Ort des Unfalls eingetroffen war, stellten die Beamten schnell fest, dass der 30-Jährige offensichtlich keinen Führerschein besitzt und unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest ergab dann auch 1,13 Promille.
Dementsprechend wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet. Dorthin wurde der Fahrer auch zur Behandlung seiner leichten Verletzungen gebracht.
Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Der nicht mehr fahrtüchtige Škoda wurde abgeschleppt. Laut Polizei beträgt der entstandene Schaden etwa 20.000 Euro.
Titelfoto: Bild-Montage: Polizeipräsidium Südosthessen