Kran wirft Betonschalung um: Zwei Männer bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Oberursel - Zwei Männer wurden schwer verletzt: Auf einer Großbaustelle in der Taunus-Stadt Oberursel kam es am Freitag zu einem verhängnisvollen Arbeitsunfall !

Bei einem Arbeitsunfall in Oberursel wurden zwei Männer schwer verletz, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 11.40 Uhr in der Lahnstraße, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

Demnach hielten sich zwei 34 und 47 Jahre alte Bauarbeiter auf einer Hebebühne auf. Zeitgleich war ein Kran auf der Baustelle im Einsatz.

Aus noch unbekannter Ursache warf der Kran eine Gussform für Frischbeton um. In der Folge stürzten die beiden Bauarbeiter von der Hebebühne zwei bis drei Meter in die Tiefe. Zusätzlich wurden sie noch von der herunterfallenden Betonschalung getroffen.

Beide Männer erlitten schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die Arbeiter, die im Anschluss in nahe liegende Krankenhäuser gebracht wurden.