Notarzt-Fahrzeug kollidiert mit Nissan und kracht gegen Klinik-Wand

Seligenstadt - In Seligenstadt (Landkreis Offenbach) hat es am Samstagvormittag einen Unfall zwischen dem Einsatzwagen eines Notarztes und einem Nissan X-Trail gegeben.

Die beiden Insassen des Einsatzfahrzeugs blieben laut Polizei unverletzt. © 5VISION.NEWS

In der Folge war das Einsatzfahrzeug auch noch gegen die Wand der Klinik gekracht. Die beiden Insassen hatten nach Angaben der Polizei großes Glück und blieben unverletzt.

Der 76-jährige Fahrer des Nissan und seine 67 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Einsatzwagen auf der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte dann dort den vorausfahrenden Nissan des 76-Jährigen überholen.

Als das Notarzt-Fahrzeug gerade ausscherte, wollte der Nissan-Fahrer nach links in die Emmastraße abbiegen. Dadurch krachte das Einsatzfahrzeug in die linke Seite des Nissan.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Einsatzwagen durch eine Hecke geschleudert und schließlich von der Wand der Klinik gestoppt.