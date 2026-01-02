Schnee und Glätte in Hessen: Viele Unfälle mit mehreren Schwerverletzten

Schlüchtern/Pohlheim/Neuhof/Schöneck/Birstein - Schnee und Glätte haben in Teilen Hessens zu Verkehrsbehinderungen geführt. Besonders betroffen waren nach Angaben der zuständigen Polizeidienststellen Ost-, Mittel- und Südhessen.

Am frühen Morgen war auf der A66 bei Schlüchtern ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen, umgekippt und hatte Feuer gefangen. © 5VISION.NEWS

Die Polizei meldete zahlreiche glättebedingte Unfälle mit Sachschäden, vereinzelt wurden Personen verletzt.

Auf der A66 bei Schlüchtern war am frühen Morgen ein Lastwagen von der Straße abgekommen und hatte Feuer gefangen. Der Fahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher des Präsidiums Südosthessen mit. Die Fahrbahn Richtung Frankfurt war demnach kurzzeitig voll gesperrt.

Zudem meldete die Polizei weitere Behinderungen auf der A66 in beide Fahrtrichtungen unter anderem durch liegengebliebene Lkw.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen verzeichnete zum Nachmittag bereits über 30 Glätteunfälle. Die A5 in Richtung Frankfurt auf Höhe von Pohlheim musste für eine Stunde voll gesperrt werden.

Ein Reisebus und zwei Autos waren kollidiert, dabei verletzte sich den Angaben zufolge eine Insassin eines der Autos. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.