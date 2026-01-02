Schnee und Glätte in Hessen: Viele Unfälle mit mehreren Schwerverletzten
Von Tamara Wegbahn
Schlüchtern/Pohlheim/Neuhof/Schöneck/Birstein - Schnee und Glätte haben in Teilen Hessens zu Verkehrsbehinderungen geführt. Besonders betroffen waren nach Angaben der zuständigen Polizeidienststellen Ost-, Mittel- und Südhessen.
Die Polizei meldete zahlreiche glättebedingte Unfälle mit Sachschäden, vereinzelt wurden Personen verletzt.
Auf der A66 bei Schlüchtern war am frühen Morgen ein Lastwagen von der Straße abgekommen und hatte Feuer gefangen. Der Fahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher des Präsidiums Südosthessen mit. Die Fahrbahn Richtung Frankfurt war demnach kurzzeitig voll gesperrt.
Zudem meldete die Polizei weitere Behinderungen auf der A66 in beide Fahrtrichtungen unter anderem durch liegengebliebene Lkw.
Das Polizeipräsidium Mittelhessen verzeichnete zum Nachmittag bereits über 30 Glätteunfälle. Die A5 in Richtung Frankfurt auf Höhe von Pohlheim musste für eine Stunde voll gesperrt werden.
Ein Reisebus und zwei Autos waren kollidiert, dabei verletzte sich den Angaben zufolge eine Insassin eines der Autos. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.
Zwei Frontalzusammenstöße in Osthessen
In Osthessen wurden bei einem Frontalzusammenstoß mit drei Fahrzeugen vier Personen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich glättebedingt auf der Landstraße 3181 bei Neuhof-Rommertz.
Ebenso frontal sind zwei Autos auf der Landstraße 3008 bei Schöneck kollidiert. Die beiden Fahrer sowie eine Mitfahrerin seien dabei leicht verletzt worden. Die Strecke musste nach Polizeiangaben vorübergehend voll gesperrt werden.
Auto in Südhessen überschlägt sich: 18-Jähriger und 15-Jährige schwer verletzt
Im Bereich Südhessen meldete das zuständige Polizeipräsidium bis zum Nachmittag zehn glättebedingte Unfälle, teilweise mit leicht verletzten Unfallbeteiligten.
Schon am frühen Freitagmorgen war es bei winterlichen Straßenverhältnissen zu einem Unfall gekommen, bei dem vier junge Menschen zum Teil schwer verletzt wurden.
Ein Auto war auf der B276 bei Birstein (Main-Kinzig-Kreis) aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Dabei wurden der 18-jährige Fahrer und eine 15-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Zwei weitere Mitfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren erlitten demnach leichte Verletzungen.
In Hessen müssen sich die Menschen auch am Wochenende auf Schnee, Wind und glatte Straßen einstellen. In der Nacht zum Samstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem nördlich des Mains mit weiteren Schneeschauern und Glätte bei Tiefstwerten von null bis minus drei Grad.
Titelfoto: 5VISION.NEWS