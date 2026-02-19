Schneefall sorgt für glatte Straßen und Unfälle: A3-Auffahrt blockiert

Offenbach am Main - Schneefall hat am Donnerstagmorgen zu mehreren Unfällen in Südosthessen geführt. Unter anderem wurde eine Auffahrt zur A3 durch einen quer stehenden Lastwagen blockiert!

Der morgendliche Berufsverkehr in Teilen von Hessen wurde am Donnerstag durch Schnee beeinträchtigt: Es kam zu mehreren Unfällen. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

Die Auffahrt zur A3 in Fahrtrichtung Würzburg bei Obertshausen könne aus diesem Grund nicht genutzt werden, teilte die Polizei in Offenbach am Main mit.

Zudem sei auf der Autobahn auch ein Auto "witterungsbedingt in den Graben" gefahren, ergänzte ein Sprecher.

Auf der B448 bei Lämmerspiel wurde ein Straßenschild umgefahren, auf der B45 bei Rodgau seien mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen. Auf der L3179 bei Steinau an der Straße sei zudem ein Auto in den Straßengraben gerutscht und liege in der Folge quer.

"Auch in Seligenstadt, Maintal und Nidderau kam es bereits zu Blechschäden", hieß es weiter. Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand der Polizei wurde bei den Unfällen in Südosthessen niemand verletzt.

Die Beamten warnen alle Autofahrer: Bei "winterlichen Straßenverhältnissen" solle die Geschwindigkeit angepasst und ausreichend Abstand zu anderen Wagen gehalten werden. Außerdem sei nur "mit geeigneter Winterbereifung" zu fahren.