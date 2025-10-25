Sechs teils Schwerverletzte bei Frontalcrash, auch drei Kinder darunter

Bruchköbel - Bei einem schweren Unfall am Samstagnachmittag im Main-Kinzig-Kreis erlitten sechs Personen Verletzungen, darunter eine fünfköpfige Familie mit drei Kindern.

Auch die fünfköpfige Familie im Audi musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. © 5VISION.NEWS

Passiert ist der Crash gegen 14.10 Uhr auf der B45 zwischen Bruchköbel und Roßdorf.

Hier war eine 57-jährige Frau laut Polizei in ihrem Subaru unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit einem Audi zusammenstieß.

Die 57-Jährige wurde durch die Wucht des Zusammenpralls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sie aus dem Wrack befreien.

Anschließend brachte der Rettungsdienst die Frau in eine Klinik. Auch die Familie im Audi, zwei 39-Jährige und ihre fünf, neun und zwölf Jahre alten Kinder, kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.