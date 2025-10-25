Sechs teils Schwerverletzte bei Frontalcrash, auch drei Kinder darunter
Bruchköbel - Bei einem schweren Unfall am Samstagnachmittag im Main-Kinzig-Kreis erlitten sechs Personen Verletzungen, darunter eine fünfköpfige Familie mit drei Kindern.
Passiert ist der Crash gegen 14.10 Uhr auf der B45 zwischen Bruchköbel und Roßdorf.
Hier war eine 57-jährige Frau laut Polizei in ihrem Subaru unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit einem Audi zusammenstieß.
Die 57-Jährige wurde durch die Wucht des Zusammenpralls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sie aus dem Wrack befreien.
Anschließend brachte der Rettungsdienst die Frau in eine Klinik. Auch die Familie im Audi, zwei 39-Jährige und ihre fünf, neun und zwölf Jahre alten Kinder, kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.
Der entstandene Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße in beide Richtungen voll gesperrt.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06183/91155-0 entgegengenommen.
