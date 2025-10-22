Seniorin (76) schwer am Kopf verletzt: Fahndung nach flüchtiger Radfahrerin

Auf der L3405 zwischen Offenbach und Heusenstamm kam es am Dienstag zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten, die Polizei fahndet nach einer Radfahrerin.

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Nach einem Unfall mit einer schwer verletzen Seniorin fahndet die Polizei in Südosthessen intensiv nach einer Fahrradfahrerin - Zeugen sollen sich bitte bei den Beamten melden!

Der Rettungsdienst war rasch zur Stelle: Auf der L3405 bei Offenbach kam es am Dienstag zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Seniorin. (Symbolbild)
Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der L3405 zwischen Offenbach am Main und Heusenstamm, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.

Demnach war die unbekannte Radfahrerin gegen 16.35 Uhr mit einem silberfarbenen Damenrad in südlicher Richtung auf der Landstraße unterwegs, "jedoch nicht wie vorgeschrieben auf dem parallel verlaufenden Radweg, sondern auf der Straße", ergänzte ein Sprecher.

Zeitgleich fuhr ein Omnibus in derselben Richtung auf der L3405 hinter der Bikerin. Der Busfahrer wollte die Fahrradfahrerin vor sich überholen.

In diesem Moment wechselte die Frau überraschend mit ihrem Bike nach links, überquerte die komplette Straße um auf den neben der L3405 verlaufenden Fahrradweg zu gelangen.

Der Busfahrer leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch stürzte in dem Bus eine 76 Jahre alte Passagierin, "die sich dabei unter anderem am Kopf verletzte und bewusstlos wurde", wie es weiter hieß.

Unfall bei Offenbach: Polizei sucht Bikerin mit silbernem Damenrad

Die Polizei fahndet nach einer flüchtigen Radfahrerin, hofft aber auch darauf, dass sich die Frau von sich aus bei den Beamten meldet. (Symbolbild)
Die Fahrradfahrerin floh vom Unfallort und fuhr weiter in Richtung Heusenstamm. Laut Polizei ist völlig unklar, ob sie den Crash überhaupt bemerkte. Die schwer verletzte Seniorin wurde vom Rettungsdienst in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fahndet nach der Radfahrerin, wobei die Beamten neben Zeugenhinweisen auch darauf hoffen, dass sich die Frau eventuell von sich aus meldet.

Zu der Bikerin liegt diese Beschreibung vor:
  • etwa 60 bis 65 Jahre alt
  • weiße Jacke mit Pelzkragen
  • vermutlich von korpulenter Statur.
Hinweise nimmt die Polizei in Offenbach am Main unter der Telefonnummer 06980985699 entgegen.

