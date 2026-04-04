Tödlicher Arbeitsunfall: Mensch in Verladerampe von Anhänger eingeklemmt

Ein tödlicher Arbeitsunfall beim Be- und Entladen eines Anhängers ereignete sich am Karsamstag in Brechen-Niederbrechen bei Limburg: Die Polizei sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Limburg an der Lahn/Brechen - Beim Be- und Entladen eines Anhängers kam es zu einem tödlichen Unfall: Ein Mensch wurde von der mechanischen Verladerampe eingeklemmt! Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Sanitäter waren rasch vor Ort, konnten aber nichts mehr ausrichten: Die Polizei ermittelt zu dem tödlichen Arbeitsunfall, der sich am Samstagmorgen in Brechen-Niederbrechen ereignete. (Symbolbild)
Sanitäter waren rasch vor Ort, konnten aber nichts mehr ausrichten: Die Polizei ermittelt zu dem tödlichen Arbeitsunfall, der sich am Samstagmorgen in Brechen-Niederbrechen ereignete. (Symbolbild)  © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Das Unglück ereignete sich am frühen Morgen des Karsamstags in der Bahnhofstraße in Brechen-Niederbrechen südöstlich von Limburg an der Lahn, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

"Nach dem Stand der aktuellen Ermittlungen wurde die Person zwischen der sich schließenden Verladerampe und dem Anhänger eingeklemmt und infolgedessen tödlich verletzt", erklärte ein Sprecher.

Demnach hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall aufgenommen. Ebenso wurde das Amt für Arbeitsschutz in die Nachforschungen miteinbezogen.

Drama um Uhu-Familie in Marburg: Ist Papa "Hugo" wieder im Kirchturm?
Hessen Drama um Uhu-Familie in Marburg: Ist Papa "Hugo" wieder im Kirchturm?

Bekannt ist, dass die tödlich verunglückte Person die mechanische Rampe bediente, als der Unfall geschah.

Zeugen des Vorfalls in Brechen-Niederbrechen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0643191400 bei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg melden.

Titelfoto: Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Mehr zum Thema: