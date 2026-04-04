Tödlicher Arbeitsunfall: Mensch in Verladerampe von Anhänger eingeklemmt

Limburg an der Lahn/Brechen - Beim Be- und Entladen eines Anhängers kam es zu einem tödlichen Unfall : Ein Mensch wurde von der mechanischen Verladerampe eingeklemmt! Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Sanitäter waren rasch vor Ort, konnten aber nichts mehr ausrichten: Die Polizei ermittelt zu dem tödlichen Arbeitsunfall, der sich am Samstagmorgen in Brechen-Niederbrechen ereignete. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Das Unglück ereignete sich am frühen Morgen des Karsamstags in der Bahnhofstraße in Brechen-Niederbrechen südöstlich von Limburg an der Lahn, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

"Nach dem Stand der aktuellen Ermittlungen wurde die Person zwischen der sich schließenden Verladerampe und dem Anhänger eingeklemmt und infolgedessen tödlich verletzt", erklärte ein Sprecher.

Demnach hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall aufgenommen. Ebenso wurde das Amt für Arbeitsschutz in die Nachforschungen miteinbezogen.

Bekannt ist, dass die tödlich verunglückte Person die mechanische Rampe bediente, als der Unfall geschah.