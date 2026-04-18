Tödlicher Motorrad-Unfall: Für 24-jährigen Biker kommt jede Hilfe zu spät

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Auf der L 3195 bei Steinau an der Straße kam es am frühen Samstagmorgen zu einem tödlichen Motorrad-Unfall: Die Polizei sucht Zeugen des tragischen Crashs!

Von Florian Gürtler

Steinau an der Straße - Ein junger Motorradfahrer verlor die Kontrolle über seine Maschine: Das Polizeipräsidium Südosthessen sucht Zeugen des tödlichen Unfalls bei Steinau an der Straße!

Alle Mühen des Rettungsdienstes waren vergeblich: Ein Motorrad-Unfall am frühen Samstagmorgen auf der L 3195 bei Steinau an der Straße endete tödlich. (Symbolfoto)
Alle Mühen des Rettungsdienstes waren vergeblich: Ein Motorrad-Unfall am frühen Samstagmorgen auf der L 3195 bei Steinau an der Straße endete tödlich. (Symbolfoto)  © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am frühen Samstagmorgen auf der L 3195 zwischen Ulmbach und Steinau, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 24-jähriger Biker gegen 5 Uhr auf der Landstraße unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad der Marke KTM.

Der Motorradfahrer stürzte und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die L 3195 wurde infolge des Crashs für etwa drei Stunden gesperrt.

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Die Ermittlungen zu dem Unglück dauern an. Ein externer Gutachter soll die Polizisten dabei unterstützen.

Das Motorradwrack wurde sichergestellt. Ebenso sucht die Polizei in Südosthessen Zeugen des Unfalls auf der L 3195 bei Steinau an der Straße. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0666196100 entgegen.

Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

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