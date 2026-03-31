Tödlicher Unfall in Friedrichsdorf: Für BMW-Fahrer kommt jede Hilfe zu spät

Friedrichsdorf - Sanitäter reanimierten den Autofahrer, doch es war vergebens: Der 64-Jährige starb noch an der Unfallstelle in der Taunus-Stadt Friedrichsdorf!

Alle Mühen der Sanitäter waren vergeblich: Ein Unfall in Friedrichsdorf im Taunus endete am Dienstagmorgen tödlich. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Der tragische Crash ereignete sich am Dienstagmorgen im Stadtteil Köppern, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

Demnach war ein 64 Jahre alter Mann gegen 7.20 Uhr mit einem BMW in der Köppener Straße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab.

"Hierbei touchierte der BMW die Mauern der Anwesen mit den Hausnummern 29 bis 33 sowie den Außenspiegel eines geparkten Opel Corsa und kollidierte anschließend mit einem weiteren geparkten Fahrzeug, welches durch den Aufprall gegen einen angrenzenden Baum geschoben wurde", erklärte ein Sprecher den Sachverhalt.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren nach dem Crash rasch zur Stelle.