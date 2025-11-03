Mann aus Fiesta geschleudert: Überhol-Manöver endet tödlich

Landkreis Hersfeld-Rotenburg - Bei einem schweren Unfall am Sonntagabend im osthessischen Friedewald ist ein 34 Jahre alter Autofahrer aus seinem Wagen geschleudert und tödlich verletzt worden.

Trotz der sofort eingeleiteten Maßnahmen zur Reanimation verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Mann in seinem Ford Fiesta auf der B62 aus Unterneurode kommend in Richtung Friedewald unterwegs.

Kurz nach dem Abzweig nach Lautenhausen setzte der 34-Jährige gegen 20.50 Uhr zum Überholen des vor ihm fahrenden VW Passat an.

Allerdings musste er den Überholvorgang wegen des Gegenverkehrs abbrechen und zog wieder nach rechts. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Fiesta und kam weiter nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Ford überschlug sich und der Mann wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass jede Hilfe für ihn zu spät kam: Trotz der sofort vom verständigten Rettungsdienst eingeleiteten Maßnahmen zur Reanimation verstarb der 34-Jährige noch an der Unfallstelle.