Unfall auf glatter Straße: Eine Tote, zwei Schwerverletzte

Kassel - Zwei Autos stießen frontal zusammen: Zwei Frauen wurden bei dem Unfall in Nordhesse n schwer verletzt, eine 73-Jährige starb infolge des Crashs.

Tödlicher Unfall auf der K91 in Nordhessen: Ein Auto geriet bei glatter Straße in den Gegenverkehr. © HessennewsTV

Das Unglück ereignete sich "vermutlich aufgrund von Straßenglätte" am 2. Weihnachtsfeiertag gegen 16.16 Uhr auf der K91 südöstlich von Kassel, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war eine 57 Jahre alte Frau mit einem Wagen auf der Kreisstraße von Helsa-Eschenstruth kommend in Richtung Hessisch Lichtenau/Fürstenhagen unterwegs.

Dabei kam ihr Auto ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und krachte in einen entgegenkommenden Wagen.

Die 57-Jährige und die 53 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos erlitten jeweils schwere Verletzungen. Auch die 73 Jahre alte Beifahrerin in dem zweiten Auto wurde erheblich verletzt.