Unfall-Drama in der Wetterau: BMW-Fahrer (21) schwer verletzt, für Beifahrerin (†20) kommt jede Hilfe zu spät

Wetteraukreis - Unfall-Drama im Wetteraukreis: Ein 21 Jahre alter Autofahrer krachte mit seinem BMW am Sonntagabend gegen einen Baum. Die Beifahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb.

Nachdem der BMW mit einem Baum kollidiert war, blieb er im angrenzenden Feld stehen. © 5VISION.NEWS

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine nahe gelegene Klinik.

Wie eine Sprecherin der Polizei noch in der Nacht sagte, waren die beiden in dem BMW gegen 20 Uhr von der B455 auf die K181 in Richtung Echzell gefahren, als das Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und mit dem Baum kollidierte. Dann sei der Wagen in einem Feld stehen geblieben.

Für die Beifahrerin sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte die Polizeisprecherin.

Der 21-Jährige befindet sich demnach noch im Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe bei ihm aber nicht.