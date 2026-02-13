Heute vor 41 Jahren: Semperoper kehrt nach Dresden zurück

Am 13. Februar 1985 wurde die Semperoper Dresden nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wiedereröffnet ➤ Geschichte und Hintergründe.

Von Aline Neißner

Heute vor 41 Jahren, am 13. Februar 1985, öffnete die Semperoper in Dresden nach mehr als vier Jahrzehnten erstmals wieder ihre Türen. Das Opernhaus war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden und galt lange als eine der sichtbarsten Kriegsruinen der Stadt. Mit der Wiedereröffnung kehrte ein Kulturgebäude an seinen historischen Platz zurück. Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du hier: heute vor ... Jahren.

Seit der Wiedereröffnung 1985 gehört die Semperoper wieder zum Stadtbild Dresdens. © 123RF/schlenger86 Die von Gottfried Semper entworfene und nach ihm benannte Semperoper galt als architektonisches und kulturelles Zentrum Dresdens - bis sie bei den Luftangriffen auf die Stadt im Februar 1945 nahezu vollständig zerstört wurde. Das Gebäude brannte größtenteils aus, weitere Teile der Bausubstanz stürzten ein. In den Jahren nach dem Krieg blieb die Ruine weitgehend erhalten und prägte das Stadtbild rund um den Theaterplatz. Jahrelang wurde der Wiederaufbau der Semperoper durch Sicherungsarbeiten und diverse Planungen vorbereitet. Ziel war es, das Gebäude originalgetreu nach den Entwürfen von Gottfried Semper zu rekonstruieren. Historische Baupläne, Fotografien und erhaltene Bauteile dienten als Grundlage. Am 24. Juni 1977 erfolgte schließlich die Grundsteinlegung zum Wiederaufbau. Während Fassade und Zuschauerraum dem historischen Vorbild folgten, wurden Bühnen- und Haustechnik modernisiert.

Semperoper Dresden - Wiedereröffnung am 13. Februar 1985

Das Datum der Wiedereröffnung wurde bewusst gewählt und auf den 40. Jahrestag der Zerstörung Dresdens gelegt. Die Veranstaltung fand unter staatlicher Beteiligung statt und wurde überregional wahrgenommen. Zur Premiere wurde die Oper "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber aufgeführt. Dieses Werk hatte bereits kurz vor der Zerstörung der Semperoper auf dem Spielplan gestanden und war auch das letzte Stück vor der Schließung des Opernhauses im August 1944. Mit dem Eröffnungsabend am 13. Februar 1985 nahm die Semperoper Dresden offiziell ihren Spielbetrieb wieder auf.

Die Semperoper heute