Heute vor 203 Jahren: Ein Karnevalszug in Köln verändert alles

Heute vor 203 Jahren, am 10. Februar 1823 zog der erste "Zoch" ("Karnevalsumzug") am Rosenmontag unter dem Motto "Der Cölsche Held Carneval" bzw. "Die Thronbesteigung des Helden Carneval" durch die Domstadt Köln - der Beginn einer neuen Ära des Kölner Karnevals.

Der Kölner Rosenmontagszug findet seit mehr als 200 Jahren statt. © 123rf/katerinalukashyna3011

Am Rosenmontag, den 10. Februar 1823, fand in Köln erstmals ein organisierter Karnevalszug statt, um das zuvor oft ungeordnete Treiben in feste Bahnen zu lenken. Zur Erstausgabe des Kölner Rosenmontagszuges zogen 15 Gruppen rund um den Kölner Neumarkt.

Der Kölner Rosenmontagszug ist somit der älteste der großen deutschen Rosenmontagszüge.

Eine zentrale Figur des neuen, zwölf Paragrafen langen Reglements zum Umzug war der "Held Karneval", der später zum Prinzen wurde. Diese Identifikationsfigur verkörperte den karnevalistischen Geist ohne unlautere Triebe. Der Kaufmann und Kölnisch-Wasser-Hersteller Emanuel Zanoli (*1796, †1837) war der erste Held des Zuges.

Mit dem Beginn der Kölner Rosenmontagszüge wurde der Karneval romantisiert und verbürgerlicht.