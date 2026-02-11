Heute vor 36 Jahren kam Freiheitskämpfer Nelson Mandela frei

Andere historische Ereignisse aus aller Welt gibt es hier: heute vor ... Jahren .

Am 11. Februar 1990 erlangte Nelson Mandela als ältester politischer Gefangener der Welt nach 27 Jahren Haft die Freiheit. Die frohe Botschaft der Entlassung des 71-Jährigen aus dem Victor-Verster-Gefängnis ging um die Welt.

Nelson Mandela wurde zur Symbolfigur im Kampf gegen die Trennung der Menschen in Südafrika. © 123rf/aukid

Der Widerstandskämpfer Nelson Mandela steht wie kein anderer für die Überwindung der Apartheid in Südafrika. Die Rechte der nicht-weißen Bevölkerung wurden jahrhundertelang mit Füßen getreten.

Der African National Congress (ANC) und mit ihm der 1918 geborene Mandela hatten es sich zur Aufgabe gemacht, diese ungerechte Trennung der Menschen endlich zu überwinden und eine gleichberechtigte demokratische Ordnung zu schaffen.

Seit den 1950er Jahren schließt sich der Jurastudent Nelson Mandela dem ANC an.

Am 12. Juni 1964 wurde Mandela zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch als politischer Gefangener engagierte er sich weiter für den ANC und seine Ziele.

Am 11. Februar 1990 ist es endlich so weit und die Augen der Welt richtigen sich auf einen Ort, 50 Kilometer von Kapstadt entfernt, in dem Mandela die letzten 14 Monate seiner Haft verbrachte und nun in die Freiheit entlassen werden sollte.