08.05.2026 06:30 Heute vor 81 Jahren: Friedliche Demonstrationen eskalierten zu einem Massaker

Das Massaker von Sétif am 8. Mai 1945 in Algerien: Hintergrund, Ablauf, Opferzahlen & Folgen für die Unabhängigkeitsbewegung ➤ faktenbasiert und neutral.

Von Aline Neißner

Heute vor 81 Jahren, am 8. Mai 1945, dem Tag der Kapitulation Deutschlands und dem damit verbundenen Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa eskalierten in Sétif und benachbarten Orten in Algerien friedliche Demonstrationen zu einem der dramatischsten Ereignisse der Nachkriegszeit. Bewegende Ereignisse, die Geschichte schrieben, gibt es hier: heute vor ... Jahren.

Denkmal für die Opfer der Unabhängigkeitsdemonstrationen in Sétif 1945. © Dan Sloan/CC BY-SA 2.0/Wikimedia Commons Die Ereignisse begannen an dem Tag, an dem in weiten Teilen der Welt der Sieg über das Dritte Reich gefeiert wurde, doch in Algerien mischten sich politische Forderungen mit den Feierlichkeiten. Algerien war 1945 eine französische Kolonie, in der die Bevölkerung unter politischen Einschränkungen und sozialen Ungleichheiten litt. Rückkehrende algerische Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg für Frankreich gekämpft hatten, verstärkten die Forderungen. Die allgemeine Nachkriegsspannung machte die Situation explosiv, jede Provokation konnte schnell eskalieren. Heute vor ... Jahren Heute vor 177 Jahren eskalierte ein Aufstand in Dresden Friedliche Demonstrationen algerischer Nationalisten, die politische Rechte und Unabhängigkeit forderten, gipfelten innerhalb weniger Stunden in Gewalt.

Ablauf der Ereignisse

Die Proteste in Sétif am 8. Mai 1945 gerieten schnell außer Kontrolle. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und französischen Sicherheitskräften. In den Tagen danach weitete sich die Gewalt aus. Französische Truppen und teilweise auch bewaffnete europäische Siedler gingen mit militärischer Gewalt gegen Algerier vor. Dörfer wurden bombardiert, Orte wie Kherrata und Guelma gerieten unter Beschuss, und es kam zu zahlreichen Zusammenstößen, Verhaftungen und Hinrichtungen. Die Gewalt traf dabei nicht nur die unmittelbaren Demonstrierenden, sondern auch die breite Bevölkerung. Zahlreiche Zivilisten wurden getötet. Die genaue Zahl bleibt zwar umstritten, historische Quellen gehen jedoch von mehreren Tausend Todesopfern aus.

Auswirkungen und Bedeutung