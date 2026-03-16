Heute vor 25 Jahren: Freies Wissen verändert das Internet für immer

Am 16. März 2001 ging die deutsche Wikipedia online. Die deutschsprachige Enzyklopädie revolutionierte das Internet.

Von Clara Danneberg

Heute vor 25 Jahren, am 16. März 2001, ging die deutschsprachige Wikipedia erstmals online und öffnete damit ein neues Kapitel des freien Wissensaustauschs im Internet. Seitdem hat sich die Plattform zu einer der wichtigsten Quellen für Informationen in deutscher Sprache entwickelt.

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16. März 2001: Deutsche Wikipedia geht online

Am 16.3.2001 geht die deutsche Wikipedia online.
Am 16.3.2001 geht die deutsche Wikipedia online.  © 123RF/macx

Die deutsche Version der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia ging am 16. März 2001 online und war damit rund zwei Monate nach der englischsprachigen Ausgabe die erste Wikipedia in einer weiteren Sprache.

Die deutschsprachige Wikipedia zählt derzeit 3.093.556 Artikel (Stand: 3. Februar 2026) und ist damit nach der englischen und der stark computergenerierten Cebuano-Wikipedia die drittgrößte Ausgabe.

Betrachtet man jedoch Artikelbearbeitungen, Anzahl der Administratoren, Autoren und aktiven Nutzer, liegt sie nach der englischen Wikipedia auf dem zweiten Platz.

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In den ersten drei Jahren wuchs die Zahl der aktiven Autoren stark, erreichte 2007 ihren Höhepunkt und nimmt seit 2009 kontinuierlich ab.

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Der Begriff "Wikipedia" ist ein Kofferwort, das sich aus dem hawaiischen "Wiki" für "schnell" und dem englischen "Encyclopedia" für "Enzyklopädie" zusammensetzt.

Auf die deutschsprachige Variante folgten bald weitere Sprachversionen wie die katalanische und die französische. Am Ende des Jahres 2001 gab es Wikipedia dann in 18 Sprachen.

Titelfoto: 123RF/macx

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