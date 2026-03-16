Heute vor 25 Jahren: Freies Wissen verändert das Internet für immer

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Heute vor 25 Jahren, am 16. März 2001, ging die deutschsprachige Wikipedia erstmals online und öffnete damit ein neues Kapitel des freien Wissensaustauschs im Internet. Seitdem hat sich die Plattform zu einer der wichtigsten Quellen für Informationen in deutscher Sprache entwickelt.

Am 16.3.2001 geht die deutsche Wikipedia online. © 123RF/macx

Die deutsche Version der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia ging am 16. März 2001 online und war damit rund zwei Monate nach der englischsprachigen Ausgabe die erste Wikipedia in einer weiteren Sprache.

Die deutschsprachige Wikipedia zählt derzeit 3.093.556 Artikel (Stand: 3. Februar 2026) und ist damit nach der englischen und der stark computergenerierten Cebuano-Wikipedia die drittgrößte Ausgabe.

Betrachtet man jedoch Artikelbearbeitungen, Anzahl der Administratoren, Autoren und aktiven Nutzer, liegt sie nach der englischen Wikipedia auf dem zweiten Platz.

In den ersten drei Jahren wuchs die Zahl der aktiven Autoren stark, erreichte 2007 ihren Höhepunkt und nimmt seit 2009 kontinuierlich ab.