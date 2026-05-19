Heute vor 490 Jahren: Warum Heinrich VIII. seine eigene Frau töten ließ

Heute vor 490 Jahren, am 19. Mai 1536, wurde Anne Boleyn im Tower of London hingerichtet. Die zweite Ehefrau von Heinrich VIII. galt einst als mächtigste Frau Englands - doch ihr Aufstieg endete abrupt. Die Hintergründe sind bis heute umstritten, die Folgen historisch bedeutend.

Die Enthauptung von Anne Boleyn (Werk von 1695). © Anonymer Autor (unbekannt)/Gemeinfreiheit/Wikimedia Commons

Anne Boleyn stammte aus dem englischen Adel und stieg am Hof Heinrichs VIII. rasch zur einflussreichen Figur auf. Ihre Beziehung zum König führte zu einem historischen Bruch: Um seine Ehe mit Katharina von Aragon scheiden lassen zu können, trennte sich Heinrich VIII. von der katholischen Kirche in Rom. Der Weg zur neuen anglikanischen Kirche war geebnet - Anne wurde zur neuen Königin.

Nur wenige Jahre später wendete sich das Blatt und Anne Boleyn verlor die Gunst des Königs. Entscheidend war insbesondere, dass sie keinen (lebenden) männlichen Thronfolger gebar, sondern "nur" die spätere Elizabeth I., was Heinrichs dynastische Erwartungen nicht erfüllte.

Hinzu kamen zunehmende Spannungen und Intrigen am Hof sowie politische Überlegungen, die den König zu neuen Bündnissen und einer anderen Ehe veranlassten. Parallel dazu wandte er sich Jane Seymour zu, die ihm die Aussicht auf einen männlichen Erben bot und als ruhigere, konfliktarme Partnerin galt.

Diese Mischung aus fehlendem Erben, politischem Kalkül und persönlicher Entfremdung führte letztlich dazu, dass Anne Boleyn in Ungnade fiel und ihr Schicksal besiegelt wurde.