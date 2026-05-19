Heute vor 490 Jahren: Warum Heinrich VIII. seine eigene Frau töten ließ
Heute vor 490 Jahren, am 19. Mai 1536, wurde Anne Boleyn im Tower of London hingerichtet. Die zweite Ehefrau von Heinrich VIII. galt einst als mächtigste Frau Englands - doch ihr Aufstieg endete abrupt. Die Hintergründe sind bis heute umstritten, die Folgen historisch bedeutend.
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Anne Boleyn stammte aus dem englischen Adel und stieg am Hof Heinrichs VIII. rasch zur einflussreichen Figur auf. Ihre Beziehung zum König führte zu einem historischen Bruch: Um seine Ehe mit Katharina von Aragon scheiden lassen zu können, trennte sich Heinrich VIII. von der katholischen Kirche in Rom. Der Weg zur neuen anglikanischen Kirche war geebnet - Anne wurde zur neuen Königin.
Nur wenige Jahre später wendete sich das Blatt und Anne Boleyn verlor die Gunst des Königs. Entscheidend war insbesondere, dass sie keinen (lebenden) männlichen Thronfolger gebar, sondern "nur" die spätere Elizabeth I., was Heinrichs dynastische Erwartungen nicht erfüllte.
Hinzu kamen zunehmende Spannungen und Intrigen am Hof sowie politische Überlegungen, die den König zu neuen Bündnissen und einer anderen Ehe veranlassten. Parallel dazu wandte er sich Jane Seymour zu, die ihm die Aussicht auf einen männlichen Erben bot und als ruhigere, konfliktarme Partnerin galt.
Diese Mischung aus fehlendem Erben, politischem Kalkül und persönlicher Entfremdung führte letztlich dazu, dass Anne Boleyn in Ungnade fiel und ihr Schicksal besiegelt wurde.
Anne Boleyns Fall - Vorwürfe und Anklage
Anfang Mai 1536 wurde Anne Boleyn festgenommen und im Tower of London inhaftiert. Ihr wurden schwerwiegende Vergehen vorgeworfen: Hochverrat, Ehebruch, Inzest und weitere Anschuldigungen.
Historiker gehen heute davon aus, dass die Vorwürfe nicht eindeutig belegt waren und die Intrigen gegen Anne gezielt gestreut wurden, um deren Absetzung und Anklage herbeizuführen. Sowohl politische als auch individuelle Motive könnten von den Beteiligten Gründe für den Sturz der jungen Königin gewesen sein.
Der Prozess verlief schnell und unter fragwürdigen Bedingungen. Die Beweise waren wenig überzeugend, doch das Urteil war bereits vorgezeichnet und gilt heute als Ergebnis eines inszenierten Verfahrens. Auch ihr Bruder und weitere Männer wurden angeklagt und verurteilt.
Eine Scheidung kam für Heinrich allein deshalb schon nicht infrage, da er um seine Glaubwürdigkeit und seinen Ruf in Europa fürchtete.
Die Hinrichtung Anne Boleyns
Am 19. Mai 1536 wurde Anne Boleyn auf dem Gelände des Towers of London hingerichtet. Die Enthauptung erfolgte durch einen Scharfrichter, der eigens aus Frankreich angereist war und für sein Geschick bei der Enthauptung mit einem Schwert bekannt war.
Die Hinrichtung gilt als vergleichsweise "gnädig" - und dennoch als dramatisches Ende einer der einflussreichsten Frauen ihrer Zeit.
Ihr Schicksal fasziniert bis heute
Kurz nach Annes Tod heiratete Heinrich VIII. erneut. Seine dritte Ehe mit Jane Seymour brachte schließlich den lang ersehnten männlichen Erben. Anne Boleyn hingegen wird zur historischen Schlüsselfigur der Tudor-Zeit. Ihr Leben und ihr Tod stehen für die Verflechtung von Macht, Religion und Politik im England des 16. Jahrhunderts.
Ihre Geschichte bleibt ein Beispiel dafür, wie eng persönliche Beziehungen und politische Entscheidungen miteinander verbunden sein können.
Titelfoto: Fotomontage: Anonymer Autor (unbekannt)/Gemeinfreiheit/Wikimedia Commons, Englische Schule/Public domain/Wikimedia Commons