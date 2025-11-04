Heute vor 36 Jahren: Darum versammelte sich eine Rekordzahl an Menschen

Mehr zu weiteren historischen Ereignissen erfährst Du unter: Heute vor … Jahren .

Heute vor 36 Jahren, am 4. November 1989, fand die größte Demonstration in der Geschichte der DDR statt. Mehrere Hunderttausend Menschen gingen in Ost-Berlin auf die Straße, um den Rücktritt der SED-Regierung zu fordern.

Am 4. November 1989 demonstrierten mehrere Hunderttausend für Demokratie und Reformen in der DDR. © WikimediaCommons/CC-BY-SA3.0/Deutsches Bundesarchiv/Bernd Settnik

Organisiert wurde die sogenannte Alexanderplatz-Demonstration von der Bürgerinitiative "Neues Forum" sowie Berliner Theaterleuten. Die Idee entstand am 15. Oktober als Reaktion auf die Übergriffe der Polizei auf Demonstranten vorangegangener Proteste zum 40. Jahrestag der DDR.

Dieses Mal sollte es anders laufen: Die Großdemonstration war die erste und größte genehmigte Demo, die nicht staatlich organisiert wurde und gleichzeitig auch die größte systemkritische Demo des Landes.

Die 500.000 bis eine Million Menschen demonstrierten für demokratische Rechte: für Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Für die Demokratisierung der DDR forderten sie auch das Abschaffen der Einparteienherrschaft.

Auf der Bühne standen und sprachen Künstler, Kirchenvertreter, Oppositionelle sowie Vertreter der Regierung. Zu Wort kam neben unter anderem Gregor Gysi und Jan Josef Liefers auch SED-Funktionär Günter Schabowski, der jedoch während seines Redebeitrags vom Publikum ausgepfiffen wurde.