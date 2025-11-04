Heute vor 36 Jahren: Darum versammelte sich eine Rekordzahl an Menschen
Heute vor 36 Jahren, am 4. November 1989, fand die größte Demonstration in der Geschichte der DDR statt. Mehrere Hunderttausend Menschen gingen in Ost-Berlin auf die Straße, um den Rücktritt der SED-Regierung zu fordern.
Organisiert wurde die sogenannte Alexanderplatz-Demonstration von der Bürgerinitiative "Neues Forum" sowie Berliner Theaterleuten. Die Idee entstand am 15. Oktober als Reaktion auf die Übergriffe der Polizei auf Demonstranten vorangegangener Proteste zum 40. Jahrestag der DDR.
Dieses Mal sollte es anders laufen: Die Großdemonstration war die erste und größte genehmigte Demo, die nicht staatlich organisiert wurde und gleichzeitig auch die größte systemkritische Demo des Landes.
Die 500.000 bis eine Million Menschen demonstrierten für demokratische Rechte: für Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Für die Demokratisierung der DDR forderten sie auch das Abschaffen der Einparteienherrschaft.
Auf der Bühne standen und sprachen Künstler, Kirchenvertreter, Oppositionelle sowie Vertreter der Regierung. Zu Wort kam neben unter anderem Gregor Gysi und Jan Josef Liefers auch SED-Funktionär Günter Schabowski, der jedoch während seines Redebeitrags vom Publikum ausgepfiffen wurde.
Bewaffnete Sicherheitskräfte blockierten Wege Richtung Mauer - aus Angst, der Demonstrationszug würde von der Route abweichen. Im Palast der Republik hielten sich paramilitärische Kampfgruppen bereit, sollten aber von Demonstrierenden nicht gesehen werden.
Dennoch blieb die Demonstration friedlich und voller Hoffnung.
Der 4. November 1989 gilt bis heute als Wendepunkt der friedlichen Revolution - nur fünf Tage später fiel die Berliner Mauer.
Titelfoto: WikimediaCommons/CC-BY-SA3.0/Deutsches Bundesarchiv/Bernd Settnik