Heute vor 48 Jahren: Der Beginn einer neuen Ära der Science-Fiction

Am 9. Februar 1978 kam der Film "Krieg der Sterne" in die deutschen Kinos. Der große Erfolg des Science-Fiction-Films ebnete den Weg für Star Wars.

Von Clara Danneberg

Heute vor 48 Jahren, am 9. Februar 1978, kam der Film "Krieg der Sterne" in die deutschen Kinos. Die Geschichte um Luke Skywalker und Darth Vader revolutionierte das Science-Fiction-Genre und ist bis heute ein fester Bestandteil der Popkultur.

9. Februar 1978: Deutscher Kinostart des Films "Krieg der Sterne"

Der Film "Krieg der Sterne" war der Beginn des großen Star-Wars-Franchise.
Am 9. Februar 1978, fast ein Jahr nach dem US-Start am 25. Mai 1977, kam der Film "Krieg der Sterne" offiziell in die Kinos der damaligen Bundesrepublik Deutschland und der deutschsprachigen Nachbarländer. Mancherorts war der Film erst ab dem 10. Februar 1978 zu sehen, in der DDR war er verboten.

Entgegen aller Erwartungen brach der Film zahlreiche Rekorde. Er wurde bei der Oscar-Verleihung 1978 sechsmal ausgezeichnet und löste sogar den Film "Der weiße Hai" von 1975 als damals finanziell erfolgreichsten Film der Geschichte ab. Erst "E.T. - Der Außerirdische" konnte das im Jahr 1982 überbieten.

Die Geschichte um Luke Skywalker von George Lucas (81) brachte frischen Wind in das Science-Fiction-Genre, überzeugte durch für damalige Verhältnisse spektakuläre Spezialeffekte und veränderte die Filmbranche nachhaltig.

Worum geht's bei "Krieg der Sterne"?

In dem Film "Krieg der Sterne" geht es um den Kampf zwischen einem galaktischen Imperium und den Rebellen. Der junge Luke Skywalker schließt sich den Rebellen an, um Prinzessin Leia zu retten, die vom finsteren Darth Vader gefangen gehalten wird. Mit der Hilfe von Obi-Wan Kenobi, Han Solo und Chewbacca macht er sich bereit für den Kampf gegen das Imperium, um dessen Planetenvernichter, den Todesstern, zu zerstören.

Die Entstehung des Films war alles andere als einfach. George Lucas arbeitete bereits seit 1973 am Drehbuch, doch viele Produktionsfirmen lehnten das Projekt ab. Schließlich gelang es ihm, 20th Century Fox von einer Low-Budget-Produktion zu überzeugen. Die Dreharbeiten verliefen schwierig, doch Lucas gab trotz zahlreicher Rückschläge nicht auf.

Der Erfolg von "Krieg der Sterne" war der Startschuss für das riesige Star-Wars-Franchise mit zahlreichen Fortsetzungen, Prequels, Sequels und Spin-offs sowie Events, Themenpark, Merchandising und einer lebhaften Fankultur.

