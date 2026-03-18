Heute vor 36 Jahren: Die erste freie Wahl der DDR war wegweisend
Heute vor 36 Jahren, am 18. März 1990, standen die Bürgerinnen und Bürger der DDR vor einer historischen Entscheidung: Zum ersten Mal konnten sie ihr Parlament frei wählen. Ein Schritt, der den Weg zur deutschen Einheit ebnete.
Andere historische Ereignisse aus aller Welt gibt es hier: heute vor ... Jahren.
Nur vier Monate nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 stand das politische System der DDR vor einem Neuanfang. Die bis dahin dominierende Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) hatte ihre Macht verloren.
Nun entschieden die Wähler und Wählerinnen in allgemeiner, freier und geheimer Abstimmung über die Zukunft des Landes.
Die Wahlbeteiligung lag bei rund 93,4 Prozent - ein außergewöhnlich hoher Wert, der das große politische Interesse und die Erwartungen in dieser Umbruchphase widerspiegelte.
Der Urnengang sollte jedoch nicht nur der erste, sondern zugleich der letzte vor der Auflösung der DDR sein.
Ein überraschender Wahlsieg
Entgegen diverser Umfragen, dass die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) als stärkste parlamentarische Kraft hervorgehen würde, machte die konservative Allianz für Deutschland, ein Bündnis aus der ostdeutschen Christlich-Demokratischen Union Deutschlands (CDU), dem Demokratischen Aufbruch (DA) sowie der Deutschen Sozialen Union (DSU), das Rennen.
Das Wahlergebnis in Zahlen
40,8 Prozent - CDU
21,9 Prozent - SPD
16,4 Prozent - PDS (Partei des demokratischen Sozialismus; ehemals SED)
6,3 Prozent - DSU
5,3 Prozent - BFD (Bund freier Demokraten)
2,9 Prozent - Bü90 (Bündnis 90)
2,2 Prozent - DBD (Demokratische Bauernpartei Deutschlands)
2,0 Prozent - Grüne Partei
0,9 Prozent - DA
0,4 Prozent - NDPD (National-Demokratische Partei Deutschlands)
0,3 Prozent - DFD (Demokratischer Frauenbund Deutschlands)
0,2 Prozent - AVL (Aktionsbündnis Vereinigte Linke)
Die Allianz für Deutschland trat am deutlichsten für eine schnelle Wiedervereinigung ein. Dieser Wunsch vieler Bürger und Bürgerinnen spiegelte sich klar im Wahlergebnis wider.
Politische Folgen der Wahl - Der Weg zur Einheit
Auf Grundlage des Wahlergebnisses wurde im April 1990 Lothar de Maizière (CDU) von der neu formierten Volkskammer zum Ministerpräsidenten gewählt.
Seine Regierung nahm umgehend Gespräche mit der Bundesrepublik Deutschland auf. Ziel war eine wirtschaftliche und politische Angleichung beider Staaten.
Bereits am 1. Juli 1990 trat die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion in Kraft. Am 31. August 1990 wurde der Einigungsvertrag unterzeichnet.
Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik am 3. Oktober 1990 endete schließlich die staatliche Existenz der DDR.
Die Volkskammerwahl vom 18. März 1990 markiert den Übergang von einem sozialistischen Einparteiensystem zu einem demokratisch legitimierten Parlament. Sie gilt als politischer Wendepunkt der Friedlichen Revolution und als Grundlage der deutschen Wiedervereinigung.
Titelfoto: Bundesarchiv/Bild 183-1990-0318-043/Settnik, Bernd/CC-BY-SA 3.0/CC BY-SA 3.0 DE/Wikimedia Commons