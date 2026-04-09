09.04.2026 06:30 Heute vor 156 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der Deutschen Bank

Am 9. April 1870 nahm die Deutsche Bank in Berlin ihren Geschäftsbetrieb auf. ➤ Hintergründe, Gründungsziel & historische Einordnung im Überblick.

Von Aline Neißner

Heute vor 156 Jahren, am 9. April 1870, begann in Berlin der Geschäftsbetrieb der neu gegründeten Deutschen Bank. Sie entstand in einer Zeit rasanter Industrialisierung - mit dem Ziel, deutsche Unternehmen im internationalen Handel finanziell zu stärken. Dieser Schritt legte den Grundstein für ein Finanzinstitut, das bis heute weltweit tätig ist. Vergangene Ereignisse aus Deutschland und aller Welt gibt's hier: heute vor ... Jahren.

Eine Deutsche Bank-Filiale in Berlin (Symbolbild). © 123rf/mickisfotowelt Die Entstehung der Bank fiel in eine Phase beschleunigter Industrialisierung. Deutsche Unternehmen weiteten ihre Produktion aus und suchten verstärkt Absatzmärkte im Ausland. Gleichzeitig war die Finanzierung internationaler Handelsgeschäfte häufig von ausländischen Banken abhängig. Berliner Bankiers und Kaufleute initiierten daher die Gründung eines Kreditinstituts mit internationaler Ausrichtung. Zu den maßgeblichen Persönlichkeiten zählten Adelbert Delbrück, Ludwig Bamberger und Georg Siemens. Letzterer gehörte dem ersten Vorstand an. Die Wahl der Rechtsform einer Aktiengesellschaft erleichterte die Kapitalbeschaffung und entsprach modernen Organisationsstrukturen des 19. Jahrhunderts. Heute vor ... Jahren Heute vor 251 Jahren: Mit diesen Ermordungen war dann Schluss Nach der Erteilung der Konzession am 10. März 1870 durch die preußische Regierung startete die Deutsche Bank am 9. April 1870 offiziell ihre Tätigkeit als Handels- und Kreditinstitut.

Geschäftsbeginn in Berlin

Zunächst bot Berlin als aufstrebender Finanz- und Handelsstandort geeignete Rahmenbedingungen. Die Rechtsform der Aktiengesellschaft ermöglichte eine breite Kapitalbasis - ein modernes Modell für die damalige Zeit. Von Beginn an lag der Schwerpunkt der Deutschen Bank auf der Finanzierung von Außenhandelsgeschäften, der Kreditvergabe sowie der Abwicklung internationaler Zahlungsströme. Anders als viele regional ausgerichtete Privatbanken verfolgte das Institut eine überregionale und internationale Strategie. Bereits in den darauffolgenden Jahren eröffnete die Deutsche Bank fünf weitere Filialen in Bremen, Hamburg, London, Shanghai und Yokohama. Die ersten Geschäftsräume der Deutschen Bank im April 1870 befanden sich in einem einfachen Haus in der Französischen Straße 21 in Berlin.

Aktie der Deutschen Bank - ausgegeben am 2. November 1881. © Wikimedia Commons/Public Domain/Unbekannte Autoren und Grafiker/Scan vom EDHAC eV

Einordnung in die Wirtschaftsgeschichte