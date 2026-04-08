Heute vor 26 Jahren: Deutschlands erste Babyklappe rettet bis heute Leben

Die erste moderne Babyklappe Deutschlands eröffnete im April 2000 in Hamburg. Sicher, anonym und gesetzlich geschützt – ein Meilenstein im Kinderschutz.

Von Aline Neißner

Heute vor 26 Jahren, am 8. April 2000, öffnete in Hamburg Deutschlands erste Babyklappe - ein sicherer Ort, anonym und lebensrettend. Was steckt hinter diesem mutigen Schritt für Kinderschutz und Neuanfänge? Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du hier: heute vor ... Jahren.

Hamburg: Eine Puppe liegt in einer Babyklappe des Hamburger Vereins SterniPark. © Daniel Reinhardt/dpa Eine Babyklappe ist ein sicherer Ort, an dem Eltern ihr Neugeborenes anonym abgeben können. Sie schützt Kind und Mutter, wenn die häuslichen oder persönlichen Umstände eine sichere Versorgung erschweren. Medizinisches Personal übernimmt die Erstversorgung unmittelbar nach der Abgabe. Babyklappen unterscheiden sich von Jugendämtern oder anderen sozialen Einrichtungen, da sie eine anonyme und sofortige Hilfe bieten. Die erste moderne Babyklappe Deutschlands wurde am 8. April 2000 in Hamburg‑Altona eingerichtet und vom Verein SterniPark betrieben. Sie entstand als Reaktion auf Fälle ausgesetzter, zum Teil nur noch tot geborgener Säuglinge in der Stadt. Heute vor ... Jahren Heute vor 78 Jahren: Was wäre die Welt heute ohne sie? Die Einführung stieß auf unterschiedliche Reaktionen: Fachleute lobten die sichere Alternative, während einige Medien und Bürger und Bürgerinnen ethische Fragen aufwarfen.

Unter der kostenlosen Notrufnummer 0800/4560789 können sich Schwangere und Mütter in Not rund um die Uhr Hilfe suchen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

In Deutschland ist die anonyme Abgabe über Babyklappen gesetzlich erlaubt, da sie dem Kinderschutz dient. Die Mutter bleibt rechtlich geschützt, solange sie ihre Identität nicht preisgibt. Medizinisches Personal versorgt das Neugeborene und informiert die Behörden nach der Abgabe. Datenschutz und Anonymität stehen im Vordergrund, sodass die Entscheidung freiwillig und vertraulich bleibt. Zunächst wird das Baby bis zu acht Wochen liebevoll von Pflegeeltern betreut. Meldet sich die leibliche Mutter in dieser Zeit nicht, wird das Kind in die Adoptionspflege übergeben. Eine Adoption kann frühestens nach einem Jahr erfolgen und bedarf der Zustimmung des Gerichts. Bis dahin haben Mutter oder Vater jederzeit die Möglichkeit, ihr Kind wieder in ihre Obhut zu nehmen.

Bedeutung für Familien und Gesellschaft