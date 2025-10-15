Heute vor 75 Jahren: Die erste Scheinwahl Deutschlands

Weitere spannende Ereignisse findest Du unter Heute vor ... Jahren .

Heute vor 75 Jahren, am 15. Oktober 1950, fand die erste Wahl zur Volkskammer der DDR statt. Die Wahlberechtigten konnten jedoch nicht frei entscheiden, sondern nur einer vorgefertigten Liste zustimmen.

Die erste Wahl zur Volkskammer der DDR am 15. Oktober 1950 war eine Scheinwahl. © dpa/Wolfgang Kumm

Am 15. Oktober 1950 fanden die erste Wahl zur Volkskammer sowie die Wahlen zu Landtagen, Kreistagen und Gemeindevertretungen in der DDR statt. Die Wahlbeteiligung lag offiziell bei 98,53 Prozent.

Die erste Wahl der DDR war eine sogenannte Scheinwahl, weil man lediglich über die Einheitsliste der Nationalen Front abstimmen konnte und die Wahl auch keinen Einfluss auf die Stärke der Fraktionen hatte. Deren Größe wurde bereits im Voraus festgelegt.

Nach offiziellen Angaben kam die von der SED dominierte Einheitsliste auf 99,72 Prozent der Stimmen. Die restlichen 0,28 Prozent hätten ungültige Stimmen abgegeben.

Dass die Wahl nicht frei war, widersprach den Vorgaben der DDR-Verfassung und sorgte für viel Unmut in der Bevölkerung, den aber nur wenige öffentlich äußerten.