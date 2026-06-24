Heute vor 166 Jahren: Wie Florence Nightingale die Pflege revolutionierte

Heute vor 166 Jahren, am 24. Juni 1860, wurde die Nightingale School of Nursing in London gegründet. Sie führte erstmals eine strukturierte, nicht konfessionell gebundene Pflegeausbildung ein - mit Folgen, die bis heute im Gesundheitswesen spürbar sind.

Florence Nightingale gestaltete die Pflegeausbildung neu. © Fotomontage: Autorin Grace T. Hallock/CE Turner Herausgeberin: Metropolitan Life Insurance Company/Public domain/Wikimedia Commons, H. Lenthall/London/Gemeinfreiheit/Wikimedia Commons

Im 19. Jahrhundert war die Krankenpflege in Europa überwiegend durch religiöse Einrichtungen geprägt. Dabei wurde Pflege meist ohne einheitliche, professionelle Ausbildung ausgeübt und basierte vielmehr auf praktischer Erfahrung als auf Wissen und Fähigkeiten. Einheitliche Standards im Gesundheitswesen fehlten weitgehend.

Mit der Einrichtung der Nightingale School of Nursing am 24. Juni 1860 am St. Thomas' Hospital in London entstand eine der ersten bedeutenden Krankenpflegeschulen mit nicht-religiöser Ausrichtung.

Initiiert wurde sie von Florence Nightingale (1820 bis 1910), einer Krankenschwester, die während des Krimkriegs in den 1850er Jahren erhebliche Mängel in der medizinischen Versorgung feststellte und diesbezüglich Reformen anstrebte.

Darunter zählten vor allem neue Hygienestandards wie regelmäßiges Händewaschen sowie die Reinigung von Bettwäsche und Kleidung erkrankter oder verwundeter Menschen. Daraufhin starben tatsächlich weniger Patienten.

Finanziert wurde die Schule durch öffentliche Spenden aus der britischen Bevölkerung, die in den sogenannten Nightingale-Fonds flossen.