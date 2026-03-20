Heute vor 33 Jahren triumphierte Henry Maske als Weltmeister im Boxring
Heute vor 33 Jahren, am 20. März 1993, gewann Henry Maske seinen ersten Weltmeistertitel im Profiboxen. In der Philipshalle Düsseldorf sicherte sich der 29-Jährige den Titel der International Boxing Federation (IBF) im Halbschwergewicht. Gegner war der US-Amerikaner Charles Williams, damaliger Titelträger dieser Gewichtsklasse.
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Der WM-Kampf war auf zwölf Runden angesetzt und ging über die volle Distanz. Maske kontrollierte das Geschehen über weite Strecken mit seiner präzisen Führungshand und disziplinierter Defensive.
Der als klarer Favorit geltende "Prince" Charles Williams versuchte zwar, mit Offensivaktionen Druck aufzubauen, fand jedoch nur selten klare Wirkungstreffer.
Mit dem Schlussgong nach der 12. Runde folgte die klare Entscheidung der Punktrichter: einstimmiger Sieg für Henry Maske. Damit wurde der damals 29-Jährige erstmals Weltmeister im Profiboxen.
Der IBF-Titel im Halbschwergewicht ging an den deutschen Sportler und wurde mit einer Zahlung von rund 100.000 DM honoriert.
Vom Olympiasieger zum Profi-Weltmeister
Bereits vor seinem Wechsel ins Profilager hatte Maske internationale Aufmerksamkeit erlangt.
So wurde er im Nachwuchsbereich beispielsweise 1977 DDR-Spartakiadesieger und feierte in den darauffolgenden Jahren mehrere Erfolge bei den DDR-Meisterschaften. Bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul gewann er die Goldmedaille im Mittelgewicht. 1989 wurde er in Moskau Amateur-Weltmeister.
1990 wechselte Henry Maske ins Profilager. Bis zum Titelkampf im März 1993 blieb er ungeschlagen und arbeitete sich kontinuierlich in der Weltrangliste nach oben.
Der Sieg gegen Charles Williams markierte den entscheidenden Schritt vom erfolgreichen Amateur zum Weltmeister im Profiboxen.
Auftakt einer Titelphase
Mit dem Gewinn des IBF-Gürtels begann für Maske eine mehrjährige Weltmeisterphase im Halbschwergewicht. In den folgenden Jahren konnte er seinen Titel mehrfach erfolgreich verteidigen, bevor er Ende 1996 seine Karriere nach seiner einzigen Niederlage in 32 Profi-Kämpfen zunächst beendete.
Zehn Jahre danach kehrte Henry Maske im Alter von 43 Jahren noch einmal in den Ring zurück. Zur Überraschung vieler besiegte er seinen Gegner Virgil Hill in der Münchner Olympiahalle am 31. März 2007 nach zwölf Runden einstimmig nach Punkten.
Mit diesem erfolgreichen Comeback beendete Maske endgültig seine Profikarriere.
Titelfoto: Fotomontage: picture alliance/dpa, Jens Büttner/dpa