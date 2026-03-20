Heute vor 33 Jahren triumphierte Henry Maske als Weltmeister im Boxring

Am 20. März 1993 gewann Henry Maske in Düsseldorf den IBF-WM-Titel im Halbschwergewicht gegen Charles Williams. ➤ Ein kurzer Überblick.

Von Aline Neißner

Heute vor 33 Jahren, am 20. März 1993, gewann Henry Maske seinen ersten Weltmeistertitel im Profiboxen. In der Philipshalle Düsseldorf sicherte sich der 29-Jährige den Titel der International Boxing Federation (IBF) im Halbschwergewicht. Gegner war der US-Amerikaner Charles Williams, damaliger Titelträger dieser Gewichtsklasse. Bedeutende Ereignisse aus aller Welt gibt es hier: heute vor ... Jahren.

Henry Maske (li.) mit seinem Trainer Manfred Wolke nach seiner ersten erfolgreichen Titelverteidigung vom 20. März 1993. © picture alliance/dpa Der WM-Kampf war auf zwölf Runden angesetzt und ging über die volle Distanz. Maske kontrollierte das Geschehen über weite Strecken mit seiner präzisen Führungshand und disziplinierter Defensive. Der als klarer Favorit geltende "Prince" Charles Williams versuchte zwar, mit Offensivaktionen Druck aufzubauen, fand jedoch nur selten klare Wirkungstreffer. Mit dem Schlussgong nach der 12. Runde folgte die klare Entscheidung der Punktrichter: einstimmiger Sieg für Henry Maske. Damit wurde der damals 29-Jährige erstmals Weltmeister im Profiboxen. Heute vor ... Jahren Heute vor 25 Jahren: Freies Wissen verändert das Internet für immer Der IBF-Titel im Halbschwergewicht ging an den deutschen Sportler und wurde mit einer Zahlung von rund 100.000 DM honoriert.

Vom Olympiasieger zum Profi-Weltmeister

Während der EM 1983: Schon als Amateur-Boxer konnte sich Henry Maske einen Namen machen. © Bundesarchiv/Bild 183-1983-0510-021/CC-BY-SA 3.0/CC BY-SA 3.0 DE/Wikimedia Commons Bereits vor seinem Wechsel ins Profilager hatte Maske internationale Aufmerksamkeit erlangt. So wurde er im Nachwuchsbereich beispielsweise 1977 DDR-Spartakiadesieger und feierte in den darauffolgenden Jahren mehrere Erfolge bei den DDR-Meisterschaften. Bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul gewann er die Goldmedaille im Mittelgewicht. 1989 wurde er in Moskau Amateur-Weltmeister. 1990 wechselte Henry Maske ins Profilager. Bis zum Titelkampf im März 1993 blieb er ungeschlagen und arbeitete sich kontinuierlich in der Weltrangliste nach oben. Heute vor ... Jahren Heute vor 59 Jahren: Pflichtgefühl endet für zwei Kinder tödlich Der Sieg gegen Charles Williams markierte den entscheidenden Schritt vom erfolgreichen Amateur zum Weltmeister im Profiboxen.

Auftakt einer Titelphase