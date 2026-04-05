Heute vor 118 Jahren: Der Auftakt zu etwas ganz Großem

Mit der Partie gegen die Schweiz bestritt die Nationalmannschaft am 5.4.1908 ihr erstes Länderspiel. War das Ergebnis richtungsweisend für die Zukunft?

Von Nele Fischer

Heute vor 118 Jahren, am 5. April 1908, begann die Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft mit ihrem ersten Länderspiel. Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Heute vor 118 Jahren fand das erste Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft statt. © Wikimedia Commons/Public Domain/Unknown Author/fifamuseum Stattgefunden hat diese erste Fußball-Partie gegen die Schweizer Nationalmannschaft im Basler Landhof-Stadion. Dort warteten nach einem freundlichen Empfang durch die Schweizer ein Besuch im Zoologischen Garten und ein gemeinsames Bier für über 3500 Zuschauende, die dem Regenwetter trotzten. Nach dem Anpfiff um 15.10 Uhr kamen die deutschen Kicker, ausgestattet mit schwarzen Trikots mit weißen Ärmeln und dem Reichsadler auf der Brust, zunächst scheinbar gut ins Spiel, denn Fritz Becker traf in der sechsten Minute als erster deutscher Torschütze. Heute vor ... Jahren Heute vor 114 Jahren: Karl May starb als literarischer Popstar mit vielen Identitäten Dabei blieb es natürlich nicht und das torreiche Spiel endete mit einem 5:3 für die Schweizer. Für sie war es bereits das dritte Länderspiel, jedoch der erste Sieg. Die deutsche Nationalmannschaft sollte auch in den kommenden Jahren 31 ihrer 60 ersten Länderspiele verlieren. Gewinnen konnten sie davon nur 17.

Länderspiele vor einem Jahrhundert

Die Niederlage dürfte aber nur wenig überraschend gewesen sein, denn von Taktik konnte bei den ersten Spielen noch nicht die Rede sein. Auch einen Nationaltrainer gab es damals nicht - der erste Reichstrainer war ab 1926 aktiv. Wer spielen durfte, wurde nicht nach Leistung, sondern eher nach einem Quotensystem der Landesverbände entschieden: Der Berliner Verband nominierte den Torwart, die Abwehr wurde aus Mitteldeutschland gepickt, der Sturm kam aus Süddeutschland. Dass sie spielen durften, erfuhren die Spieler über die Zeitung. Genauere Informationen kamen erst kurzfristig, bevor sie eigenständig anreisten. Diese Kaderzusammenstellung war somit nicht die sinnvollste. Aber auch neben der fehlenden Taktik und der kaum durchdachten Kadernominierung ist die Vorgehensweise nicht annähernd mit heutigen Standards zu vergleichen. Das Team startete nämlich ganz ohne Mannschaftstraining oder Spielerbesprechungen.

Die ersten Länderspiele im Fußball weltweit

Als Fußballnation könnte man meinen, dass Deutschland eines der ersten Länder war, das solche internationalen Spiele organisierte. Aber obwohl der DFB bereits gegründet war, gab es erst Jahre später, als andere Nationen bereits mehrere Länderspiele absolviert hatten, die ersten Spiele einer deutschen Mannschaft. Das erste Länderspiel der Welt fand am 30. November 1872 zwischen England und Schottland statt. In den anschließenden Jahren folgten zunächst Wales und Irland, dann auch die USA sowie Kanada. Das nächste und außerdem erste Länderspiel Südamerikas fand 1902 zwischen Argentinien und Uruguay statt sowie kurz darauf die Partie Österreich gegen Ungarn in Europa.